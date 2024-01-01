يافا: الطائرة اليمنية التي كسرت قواعد الدفاع العالمية ستعيد الكرة مرات..

كتب كامل المعمري :

يافا ليست مجرد طائرة مسيرة كذلك ولم تكن تتحرك في البعد الرابع حين شقت طريقها دون ان تكتشف وتجاوزات منظومات الرادار المتطوره في اهم القواعد الاستراتيجية المعنية بمراقبة اجواء الشرق الاوسط التابعة لأمريكا وحلفائها ناهيك عن منظومات الرادارات المتواجدة على السفن الاجنبية الداعمة للكيان

وحتى حين عبرت في اجواء فلسطين المحتلة وصولا الى تل ابيب دون ان تكتشف من قبل الرادارات الاسرائيلية لم تكن يافا ترتدي طاقية الاختفاء بل كانت تمضي بصوت هادر كما سمعه الجميع قبل ان تصل للهدف وتنفجرمنذ ان انطلقت من اليمن واستمرت بالتحليق قرابه 9 ساعات؟ كيف لم تكتشف؟ ذلك سؤال يعكس إخفاقًا جماعيًا لأجهزة الدفاع في دول عدة اضف اليها المتصهينون الجدد ولكن ما اعرفه جيدا انها كسرت كل القواعد التي تحمي اسرائيل

الطريق الى يافا “تل أبيب”

كان على المسيرة يافا أن تتجاوز منظومات رادار متقدمة في القواعد العسكرية المنتشرة في المنطقة والتابعة لأمريكا وحلفائها والتي يتجاوز عددها 13 قاعدة وتعتبر هذه القواعد مجهزة بأحدث تقنيات الرصد والمراقبة الجوية، مما يجعل مهمة تجاوزها بدون اكتشاف تحديًا كبيرًا للطائرات المسيرة كانت المهمة الثانية لمسيرة يافا اليمنية تجاوز منظومات الرادار المتقدمة المنتشرة في القواعد العسكرية بين إيلات وتل أبيب،والتي يبلغ عددها اكثر من 8 قواعد جوية – مجهزة بأحدث المنظومات الرادارية ومنظومات دفاع جوي- مختلفة والوصول إلى هدفها في تل أبيب

في أعقاب الهجوم الذي نفذته الطائرة المسيرة اليمنية “يافا” على تل أبيب المحتلة ، تصاعدت التساؤلات والقلق حول كيفية تمكن هذه الطائرة من تجاوز منظومات الرادار المتقدمة المنتشرة في المنطقة.

أصبح هذا الحدث الشغل الشاغل لأمريكا وحلفائها، بما في ذلك إسرائيل، حيث يعتبر تجاوز مثل هذه الدفاعات الجوية تحديًا كبيرًا.

نجاح “يافا” في تجاوز أنظمة الرادار المتطورة أظهر قدرة تكنولوجية غير متوقعة أربكت الخبراء العسكريين في الولايات المتحدة وإسرائيل.

أنظمة الرادار والدفاع الجوي المنتشرة بين إيلات وتل أبيب، التي تشمل قواعد مثل قاعدة رامون، نفاطيم، حتسريم، تل نوف، وبالماخيم،

لم تتمكن من اكتشاف هذه الطائرة، ما يشير إلى

ان التكنولوجيا التي استخدمتها الطائرة المسيرة “يافا” ليست معروفة بشكل كامل، مما يزيد من حيرة وتوتر الجهات المعنية.

فهذه الطائرة فتحت الباب على مصراعيه أمام مستقبل مشرق من الابتكار والتطوير في مجال التقنيات العسكرية. فاليمن، برغم كل الصعوبات والتحديات، أثبت للعالم أنه يمكنه المنافسة والتفوق في ميدان التكنولوجيا العسكرية هذا الإنجاز ليس الاخير فهناك مايفوق كل التوقعات

كما ان هذه الضربة لم تمر مرور الكرام على الساحة الدولية لقد أثارت ردود فعل واسعة النطاق، من الدهشة إلى الإعجاب وحتى القلق.

إن قدرتها على تجاوز كل تلك الأنظمة الدفاعية المتطورة دون أن تكتشف تضع تحديات جديدة أمام القوى العالمية، وتدفع نحو تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن والدفاع ضد التهديدات المتطورة.

حين ضربت يافا الهدف في تل أبيب، لم تكن مجرد ضربة عسكرية؛ كانت ضربة مدوية أيقظت كل سكان المدينة وأيقظت العالم أجمع.

ووجهت رسالة قوية مفادها أن الظلم لن يمر دون رد، وأن الأمان المزعوم يمكن أن ينهار أمام إرادة حرة لا تقبل الخنوع.

وعندما وصلت إلى أجواء فلسطين المحتلة لم تصل لترمي شظاياها على مبنى مهجور، بل اختارت هدفًا في أكثر المناطق التي تتمتع بحماية أمنية كبيرة جدًا.

لقد اخترقت الأجواء لتضرب هدفًا حساسًا، يبعد عن السفارة الأمريكية عشرة أمتار فقط، مما يعكس دقة واختيارًا متعمدًا للمكان والزمان.

هذه الدقة في الاستهداف ليست جديدة على اليماني، فعندما يقوم للمنازلة، يعرف تمامًا كيف يختار هدفه ويحقق غايته.

وبعثت برسائل عديدة للعالم أجمع، أولها للكيان الصهيوني بأن الأمن الذي يتباهى به ليس سوى وهم. طالما تقصف غزة ويقتل أهلها، فإن الأمان لن يكون من نصيبهم. الرسالة كانت واضحة وصريحة: لا أمان لإسرائيل ما دامت تمارس الظلم والعدوان على الفلسطينيين.

كانت هذه الرسالة بمثابة إنذار للعالم أجمع بأن الظلم لن يمر دون رد، وأن المقاومة اليمانية ستظل شوكة في حلق كل من يحاول النيل من حقوق الشعوب المظلومة

الرسالة الثانية كانت موجهة إلى المملكة العربية السعودية، التي تعتمد على الحماية الأمريكية وطالبت بضمانات لحمايتها مقابل التطبيع مع الكيان المحتل يافا أثبتت أن أمريكا لم تستطع حماية إسرائيل ولا سفارتها في قلب تل أبيب.. هذا العجز الأمريكي يبعث برسالة قوية للرياض بأن الاعتماد على واشنطن ليس خيارًا آمنًا ولا مستداما وان السعودية مطالبة بإعادة النظر في تحالفاتها واحترام حقوق الجوار وتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها .

نعم يافا ليست مجرد طائرة مسيره بل تقنية يمانية معجونة بإرادة وصلابة وعنفوان وشموخ وبأس اليمانيين.. عندما شقت طريقها عبرت طريق اجدادها القدامى الذين غزو العالم وصولا الى مشارق الارض ومغاربها هي تعرف طريق اجدادها جيدا لذا لم تكن مجرد طائرة بل هي رمز للقدرة اليمانية على تحدي المستحيل وإعادة تعريف المفاهيم التقليدية للأمن والدفاع بهذه الروح، ولذلك يثبت اليمنيون مرة أخرى أنهم قادرون على تجاوز كل التحديات وتحقيق العدل في عالم مليء بالظلم

واليمني ان قام لنصرة مظلوم لايقعد حتى يرفع الظلم عن المظلوم وينصفه وان شد لجام خيله لا يتوقف الا في قارة اخرى فما بالك حين يكون عدو اليمني يهودي مجرم صهيوني مابالك حين يقف الاسلام امام الاجرام….

يافا لم تكن فقط تهديداً عسكرياً تقليدياً، بل كانت نقطة تحول في المعادلات الاستراتيجية في المنطقة.

هذه الطائرة المسيرة، التي تجاوزت كل التوقعات، أثبتت أن التكنولوجيا الحديثة يمكن أن تغير موازين القوى بشكل جذري

كما انها لم تستخدم تعويذة للعبور والتخفي فهي تحمل صفات اجدادها من الملوك والجهابذة الذين ترتعد لفرائضهم الارض لذا حينما مرت يافا انحنت لمهابتها كل الاشياء بما في ذلك ما تعتبرونه اعجازا في اكتشاف المقذوفات الجوية ولذلك وصلت بصوتها ترعد المدينة حتى اصابت الهدف وانفجرت فلا تتعبوا انفسكم في البحث والتحقيق كيف استطاعت تجاوز كل هذه المنظومات المتقدمة

صحفي متخصص في الشأن العسكري

mamarikr@gmail.com