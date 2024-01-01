طيف واسع من الباقات والعروض الحصرية في فندق دانات جبل الظنة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، في 25 مارس 2024:

دعا منتجع دانات جبل الظنة، إحدى أبرز المنتجعات الشاطئية الراقية في المنطقة الغربية من العاصمة الإماراتية، ضيوفه لخوض سلسلة من التجارب الرائعة ضمن أجواء منقطعة النظير خلال شهر رمضان المبارك.

فعلى مدار الشهر الفضيل وحتى الثامن من إبريل 2024، سيكون الضيوف على موعد مع باقة إقامة حصرية تتضمن وجبتي إفطار وسحور فاخرتين تضمان ما لذ وطاب من الأطباق الرمضانية التقليدية وذلك لشخصين بالغين وطفلين لا يزيد عمرهما عن 6 سنوات. وكجزء من هذا العرض المميز، سيحصل الضيوف على خصم قيمته 20% على المأكولات والمشروبات وجلسات التدليك بأنواعها المختلفة.

كما سيتمكن الأطفال من عمر 6 إلى 12 عام من الاستمتاع بالوجبات بسعر 35 درهم إماراتي، فضلًا عن إمكانية تسجيل الوصول المبكر وتسجيل المغادرةالمتأخر في حال كانت الإمكانية متاحة، كل ذلك وأكثر بأسعار تبدأ من 499 درهم إماراتي شامل ضريبة القيمة المضافة ورسوم الخدمة والرسوم السياحية والبلدية. وتجدر الإشارة إلى أنّه سيتم تطبيق رسوم إضافية قيمتها 350 درهم إماراتي لكل غرفة لليلة الواحدة خلال إجازة العيد.

علاوةً على ما سبق، يدعو مطعم تايدز في منتجع دانات جبل الظنة ضيوفه إلىبوفيه إفطار رائع مقابل 99 درهمًا إماراتيًا فقط للشخص الواحد. حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بطيف واسع من الأطباق الرمضانية التقليدية والحلوياتاللذيذة، ضمن أجواء رمضانية فريدة مثالية للاجتماعات العائلية الدافئة ودعوات الإفطار والسحور الفاخرة.

للحجز والاستفسار، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني reservations.jebeldhanna@danathotels.com أو الاتصال أو إرسال رسالة واتساب على الرقم +971 2 801 2222

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معلومات للمحررين عن منتجع دانات جبل الظنة:

يقع منتجع دانات جبل الظنة الذي تديره مجموعة فنادق ومنتجعات دانات التابعة للمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق، على الساحل الغربي لإمارة أبوظبي بين مناظر الصحراء الخلابة ومياه الخليج العربي المتلألئة.

يقع هذا المنتجع ذو الإطلالة الشاطئية الخلابة، بالقرب من جزيرة صير بني ياس التي تشكّل محمية للحياة البرية يمكن للضيوف زيارتها والاستمتاع بطبيعتها الساحرة ومغامراتها الخارجية الرائعة، كالصيد العميق في البحر، والغوص، والتزلج على سطح المياه.

اكشف دفء الضيافة العربية الأصيلة من خلال غرف الضيوف الفاخرة في المنتجع والفيلات الشاطئية الخاصّة، إذ أنها تضمّ باقة واسعة من المطاعم والمرافق الترفيهية ومرافق المؤتمرات والفعاليات. فسواء كنت من المسافرين بغرض العمل أو الترفيه سيمنحك هذا المنتجع الفاخر من فئة خمس نجوم التجارب الأفضل على الإطلاق خلال إقامتك في دولة الإمارات العربية المتحدة.