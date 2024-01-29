الاحتلال يرتكب 14 مجزرة في غزة خلال 24 ساعة.. و "القسام" تقصف تل أبيب برشقة صاروخية (شاهد)

غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة في غزة، الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى "26 ألفاً و637 شهيداً و65 ألفاً و387 مصاباً" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قصف تل أبيب برشقة صاروخية.

وقال متحدث الوزارة أشرف القدرة في مؤتمر صحفي، عقد أمام مستشفى "تل السلطان للولادة" بمدينة رفح جنوب القطاع، إن "حصيلة العدوان الاسرائيلي ارتفعت إلى 26.637 شهيداً و65.387 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

المتحدث أوضح أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية، 14 مجزرة ضد عائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 215 شهيداً و300 إصابة".

كما أشار القدرة إلى أن "عدداً من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات"، موضحاً أن "الاحتلال يمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم".

وتابع القدرة: "نحو مليوني نازح في "ظروف كارثية" مع اشتداد الشتاء، ورصدنا إصابة نحو 700 ألف شخص بالأمراض المعدية والجلدية نتيجة الاكتظاظ وهشاشة المأوى".

رشقة صاروخية

في سياق آخر، أعلنت كتائب القسام في بيان على تلغرام "قصف (تل أبيب) برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين"، وذلك رغم مرور 115 يوماً من الحرب على قطاع غزة.



فيما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن القبة الحديدية اعترضت ما لا يقل عن 12 صاروخاً، بعد دوي صفارات الإنذار في تل أبيب وضواحيها، مشيرة إلى إصابة سيارات في ريشون لتسيون جنوبي تل أبيب؛ بعد إطلاق دفعة صاروخية من قطاع غزة.



وفي بيان آخر قالت القسام إن "مقاتليها استهدفوا جرافة عسكرية من نوع "D9" حولها عدد من جنود الاحتلال بقذيفة "الياسين 105″ في منطقة جورة العقاد غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة".

كما نشرت كتائب القسام، الإثنين 29 يناير/كانون الثاني 2024، مشاهد جديدة لالتحام مقاتليها مع آليات الاحتلال، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ستة من جنوده خلال الـ24 ساعة الماضية في قطاع غزة.

المشاهد التي بثتها القسام، تظهر حرب شوارع بين مقاتليها، وآليات الاحتلال المتوغلة في غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما يظهر أحد المشاهد، تقدم أحد مقاتلي القسام، باتجاه آلية إسرائيلية غرب خان يونس، وإطلاق قذيفة مضادة للدروع نحوها من وسط أحد الشوارع.