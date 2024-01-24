تسجيلات مسرّبة تكشف تحريض نتنياهو على قطر

القدس المحتلة/سما/

كشفت القناة 12 العبرية تسجيلات لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال جلسته مع عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، يُسمع فيها تحريضه على دولة قطر، معتبراً أنها "إشكالية أكثر من الأمم المتحدة والصليب الأحمر"، كما أعرب في ذات الجلسة عن خيبة أمله من الإدارة الأميركية، "لأنها لا تمارس ضغطاً كافياً على دولة قطر"، حسب ما قال.

وذكرت القناة، الليلة الماضية، أن نتنياهو وجّه انتقادات لدولة قطر الوسيط في صفقة المحتجزين، وأوضح لعائلات المحتجزين الإسرائيليين بأنه لا يعرب عن شكره لقطر على الملأ، وأنه يعتقد بأن بإمكانها ممارسة ضغط أكبر على حركة حماس، مضيفاً "ليس لدي أوهام إزاءهم".

ولعبت دولة قطر دوراً محورياً في جهود الوصول إلى هدنة إنسانية تخفف من الأزمة غير المسبوقة في القطاع المحاصر، وكذا في الوصول إلى صفقة تبادل أسرى بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس.

وفي السياق نفسه، يوضح نتنياهو للعائلات لماذا خاب ظنه بإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، مشيراً إلى القرار الأميركي بتمديد عقد التواجد في قاعدة العديد الجوية في قطر لعشر سنوات أخرى دون إبلاغ إسرائيل بذلك. ويقول نتنياهو في التسجيل: "الضغط لا يكون بهذه الطريقة".

كما تحدث نتنياهو والمسؤولون من حوله، وفق ما أوردته القناة، بأن دولة قطر تعهدت بوصول الأدوية إلى المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة وأنّها ستقدم دليلاً مصوراً على ذلك.



وجاء على لسان نتنياهو في التسجيل متحدثاً إلى العائلات: "أعتقد أن عليكم مخاطبة قلوب المجتمع الدولي من أجل ممارسة ضغط على من يمكنه ممارسة الضغط. أولاً وقبل كل شيء، العامل الأول هو قطر. الآن، عندما أتحدث عن قطر، لا تسمعوني أشكر قطر. هل لاحظتم؟ أنا لا أشكر قطر. لماذا؟ لأنه بالنسبة لي، قطر لا تختلف في جوهرها عن الأمم المتحدة، ولا تختلف في جوهرها عن الصليب الأحمر، وبمعنى معيّن هي حتى إشكالية أكثر".

وتابع نتنياهو: "لكنني على استعداد لاستخدام أي جهة في الوقت الحالي تساعدني على إعادتهم (أي المحتجزين) إلى الديار. ليس لدي أي أوهام بشأنهم (أي قطر). إن لديهم نفوذا (لدى حماس). لماذا لديهم نفوذ؟ لأنهم يموّلونهم".

ومضى قائلاً "لقد غضبت جداً في الآونة الأخيرة، ولم أخفِ ذلك عن الأميركان، الذين جددوا العقد الخاص بالقاعدة العسكرية التي لديهم مع قطر. لماذا لم تقولوا؟ أطلب منكم إعادة المختطفين إلينا، هكذا يكون الضغط. لماذا؟ لأن قطر يمكنها ممارسة ضغوط على حماس. أولا وقبل كل شيء، عليكم الضغط على قطر".

من جانبه، قال السكرتير العسكري لرئيس الحكومة، الجنرال آفي غيل، في الاجتماع: "من المفترض أن نتلقى عبر القطريين نوعاً من التأكيد، بطريقة أو بأخرى، بأنهم (المحتجزين) حصلوا على الأدوية. أقول هذا بحذر، هذا ما يقولونه هم (القطريون)".