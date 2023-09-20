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فيديو.. بايرن ميونخ يهزم مانشستر يونايتد في مباراة مثيرة جداً

الخميس 21 سبتمبر 2023 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. بايرن ميونخ يهزم مانشستر يونايتد في مباراة مثيرة جداً



وكالات / سما /

حقق بايرن ميونخ، انتصاراً مستحقاً على ضيفه مانشستر يونايتد، بنتيجة (4-3)، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب “أليانز أرينا”، ضمن إطار الجولة الافتتاحية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وازدادت معاناة مانشستر يونايتد بعد هذه الهزيمة، في ظل النتائج المخيبة للآمال التي يسجلها الفريق منذ بداية الموسم، حيث لم يحقق سوى انتصارين فقط من 6 مباريات خاضها في جميع البطولات، الأمر الذي يزيد الضغوط على المدرب إريك تين هاج.

ودخل فريق الشياطين الحمر المباراة بقوة كبيرة، وكان الطرف الأفضل بوضوح خلال الربع ساعة الأولى رغم أنه يلعب على أصعب ملاعب العالم، وكاد أن يفتتح باب التسجيل في أكثر من لقطة.

وبدأ بايرن ميونخ يدخل بأجواء اللقاء بعد ذلك، واستطاع ليروي ساني أن يصطاد الشباك محرزاً الهدف الأول عند الدقيقة 28، عبر تسديدة من خارج منطقة الجزاء، في لقطة شهدت خطأ فادح من الحارس أونانا، ثم أضاف سيرجي جنابري الهدف الثاني للبافاري بعد 3 دقائق فقط.

وكما حدث في الشوط الأول، بدأ مانشستر يونايتد الشوط الثاني بطريقة ممتازة، وأحرز هدف تقليص الفارق عن طريق المهاجم الجديد هويلوند، لكن بايرن ميونخ رد بهدف التعادل سريعاً بركلة جزاء نفذها هاري كين.

وخطف مانشستر يونايتد هدفاً ثانياً عند الدقيقة 89 حمل توقيع النجم البرازيلي كاسيميرو، ورد بايرن ميونخ مجدداً بتسجيل الهدف الرابع عن طريق البديل ماتيس تيل، لكن فريق المدرب إريك تين هاج كان مصمماً على تقليص الفارق، وبالفعل نجح كاسيميرو مرة أخرى في تسجيل الهدف الثالث، مختتماً مهرجان الأهداف في اللقاء المثير.

#بايرن ميونخ #مانشستر يونايتد #دوري أبطال أوروبا

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