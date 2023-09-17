ما هي أدوات الرياضة المنزلية التي يفضل اقتناؤها لممارسة التمارين؟

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قد يُفضل البعض ممارسة التمارين الرياضية في المنزل لضيق الوقت، ويجدون صعوبة في اقتناء الأدوات المناسبة التي توفر القدرة على ممارسة التمارين دون الحاجة إلى ارتياد صالات الأندية.

الحصيرة أو سجادة اليوغا

من أساسيات أدوات الرياضة المنزلية، السجادة! وهي مفيدة لأي نشاط تقريباً، إذ تساعد في الحفاظ على سلامتك أثناء التمرين، وتقليل خطر الانزلاق، بما في ذلك توفير حماية المفاصل. فهي تمتص العرق المتصبب نتيجة لحركتك، ونشاطك، وتجعل التمرين أكثر أماناً، لأنها تحمي مفاصلك، والأماكن الملامسة للأرض من جسمك أثناء التمارين من الإصابة، والضرر كمناطق الارتكاز: المرفقين، الركبتين، والقدمين.

الدمبل

تُعدّ الأوزان الخفيفة من أدوات الرياضة المنزلية المفيدة لتعزيز قوة التمرين، بخاصة تمارين القوة. ستكون الأوزان ذات المقابض الملتوية مفيدة، ويسهل إخفاؤها في الخزانة أو تحت السرير. يستخدم الدمبل عند ممارسة التمارين الرياضية المختلفة كالارتكاز، والسكوات، وغيرها من التمارين الأخرى، ويعمل على تقوية عضلات الذراعين، والساقين، وعضلات الصدر، والبطن.

وسادة حسية (توازن)

بديل جيد جداً لكرة بيلاتيس كبيرة. تسمح لك هذه الوسادة القابلة للنفخ بأداء العديد من التمارين، مع الحفاظ على توزان الجسم. كما تعمل على تقوية عضلاتك ومفاصلك بشكل رائع. إليك، كل ما عليك معرفته عن رياضة البيلاتس.

المُنزَلق

خيار آخر لأدوات الرياضة المنزلية، المنزلق الذي يساعد على تحريك مختلف عضلات الجسم خلال التمرين. يستخدم مع مختلف التمارين الرياضية للزيادة من قوتها، ومن تحدياتها. كما أنه من السهل تحريكه على الأرضيات المختلفة.

جرس الغلاية

هذه الأداة تستخدم خلال ممارسة أنواع عديدة من التمارين الرياضية، كالرفع المميت بساق واحدة، وتمرين التأرجح. فهي تعمل على تقوية عضلات الذراعين، والساقين.

العصابات (الأربطة المطاطية)

تُعتبر الأربطة المطاطية من أدوات الرياضة المنزلية التي يمكنك الاستفادة منها في تمارين الإطالة والتمدد. يمكن استخدامها عند القيام بتمارين سكوات أو المشي أو غيرها من التمارين الأخرى، فهي واحدة من أدوات الرياضة المنزلية الهامّة التي يجب أن تحرصي على اقتنائها.

حبل القفز

يتيح هذا الحبل استخدام الأوزان الموجودة بمقبضيه أو إزالتها تبعاً لقوة التمرين الذي تؤدينه، لذا احرصي على اقتنائه. يوفر نتائج مبهرة في نحت الجسم، وإنقاص الوزن في وقت قياسي. هذا فضلاً على تحسين اللياقة البدنية وتحسين صحة القلب. إلى ذلك، هذه التمارين الرياضية المناسبة لمرضى القلب.

جهاز تتبُّع اللياقة البدنية

لقياس عدد الخطوات التي تقومين بها أثناء ممارستك للتمارين الرياضية، وقياس معدلات حرق السعرات الحرارية، يجب اقتناء متتبِّع اللياقة البدنية. يمكن ارتداؤه بسهولة في معصمك كساعة اليد أثناء التمرين الرياضي.