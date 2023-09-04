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أول تعليق فلسطيني على تقرير إسرائيلي يكشف انتهاكات خطيرة بحق نساء الخليل

الإثنين 04 سبتمبر 2023 08:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق فلسطيني على تقرير إسرائيلي يكشف انتهاكات خطيرة بحق نساء الخليل



غزة/سما/

أكد المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الاسلامي أ. طارق سلمي  أن ما كشفته صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الاثنين في تقرير لها عن انتهاكات خطيرة ارتكبت بحق خمس سيدات من محافظة الخليل، يمثل عدوانًا يمس كل الشعب الفلسطيني.

وأوضح المتحدث بأن جريمة الاعتداء على نسائنا تضع كل فلسطيني يحمل سلاحاً أمام واجب تصويب هذا السلاح نحو صدر العدو ورأسه، والانتقام للحرائر اللواتي وقع بحقهنّ هذا الانتهاك الخطير.

ودعا سلمي أبناء شعبنا في الخليل وغيرها من المدن الفلسطينية إلى تصعيد المواجهة مع العدو، فما من سبيل لردع جنود جيشه المجرمين وكسر أنف قادته وحماية شعبنا والذود عن أعراضنا ومقدساتنا سوى سبيل الجهاد والمقاومة.

ونشرت صحيفة "هآرتس" اليوم الاثنين في تقرير لها،  أن مجندتان ملثمتان في جيش الاحتلال الإسرائيلي، كانتا تحملان السلاح ويرافقهما كلب مدرب على الهجوم، أجبرتا خمس نساء فلسطينيات في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، على خلع ملابسهن بالكامل، كل واحدة على حدة، والتجول أمامهما عاريات.

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#غزة

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