  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو وزوجته ينتقلان للإقامة في أحد أغلى فنادق القدس

الأربعاء 23 أغسطس 2023 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو وزوجته ينتقلان للإقامة في أحد أغلى فنادق القدس



القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "معاريف" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة سينتقلان إلى فندق "والدورف أستوريا" الفاخر في القدس، لحين اتخاذ ترتيبات أمنية حول منزلهما.

وبحسب التقرير، وافقت الحكومة على تأمين جناح فاخر مع مكتب ملحق للزوجين.

وقال مكتب نتنياهو في بيان إنه "بتوجيه من مسؤولي الأمن وفي ضوء التهديدات المتزايدة ضد رئيس الوزراء، يتم اتخاذ ترتيبات أمنية حول شقته في القدس تتطلب منه البقاء لعدة أيام خارج شقته في مكان وافق عليه المسؤولون الأمنيون والحكومة".

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن "والدورف أستوريا" هو أحد فنادق "هيلتون" في القدس، وتتراوح أسعار الغرفة المزدوجة بين 770 دولارا وأكثر من 3000 دولار في الليلة. وبالنظر إلى أن عائلة نتنياهو ستقيم في جناح، فإن إقامتهم ستكلف أكثر من 1000 دولار في الليلة.

ويأتي التقرير بعد أشهر من قيام الزوجين بمطالبة الدولة بتمويل أعمال تجديد منزلهما في القدس والتي ستتكلف عشرات الآلاف من الشواقل.

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة عن "عملية عيلي"

حماس تتبنى عملية الخليل.. صحفي إسرائيلي يعلق

مجزرة في أبو سنان: 4 قتلى بجريمة إطلاق نار

بعد جلسة استمرت 3 ساعات.. هذا ما انتهى إليه اجتماع الكابينيت

وفاة أشهر إسرائيلي جند جواسيس داخل مصر

"إسرائيل" توجه رسالة للموجودين داخل خيمة "حزب الله" في مزارع شبعا

نتنياهو وغالانت يتجاهلان مطالب بن غفير التي تستهدف الفلسطينيين

الأخبار الرئيسية

مخطط مليون مستوطن بشمال الضفة: "مدن" ومناطق صناعية وقطارات ومطار

قناة عبرية تزعم : حماس وإيران تقفان خلف موجة العمليات الدامية في الضفة

قناة عبرية : وزير جيش الاحتلال يدرس تنفيذ هجوم ضد حماس

YemenShabab2021-05-12-807483

المقاومة بغزة تهدد "إسرائيل" برد مفاجئ وأكبر من المتوقع على أي عملية اغتيال

S1B9tPfa3_0_73_640_361_0_x-large

مجزرة في أبو سنان: 4 قتلى بجريمة إطلاق نار

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية