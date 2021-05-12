نتنياهو وزوجته ينتقلان للإقامة في أحد أغلى فنادق القدس

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "معاريف" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة سينتقلان إلى فندق "والدورف أستوريا" الفاخر في القدس، لحين اتخاذ ترتيبات أمنية حول منزلهما.

وبحسب التقرير، وافقت الحكومة على تأمين جناح فاخر مع مكتب ملحق للزوجين.

وقال مكتب نتنياهو في بيان إنه "بتوجيه من مسؤولي الأمن وفي ضوء التهديدات المتزايدة ضد رئيس الوزراء، يتم اتخاذ ترتيبات أمنية حول شقته في القدس تتطلب منه البقاء لعدة أيام خارج شقته في مكان وافق عليه المسؤولون الأمنيون والحكومة".

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن "والدورف أستوريا" هو أحد فنادق "هيلتون" في القدس، وتتراوح أسعار الغرفة المزدوجة بين 770 دولارا وأكثر من 3000 دولار في الليلة. وبالنظر إلى أن عائلة نتنياهو ستقيم في جناح، فإن إقامتهم ستكلف أكثر من 1000 دولار في الليلة.

ويأتي التقرير بعد أشهر من قيام الزوجين بمطالبة الدولة بتمويل أعمال تجديد منزلهما في القدس والتي ستتكلف عشرات الآلاف من الشواقل.