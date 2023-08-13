خيتافي يفرض تعادلاً مُحبطاً على برشلونة في افتتاح الدوري الإسباني

وكالات / سما /

أحبط فريق برشلونة جمهوره بتعادلٍ سلبي مُخيب للآمال في مُستهل مشوار الدوري الإسباني أمام خيتافي.

وأقيم اللقاء الافتتاحي للفريقين في نسخة هذا الموسم في الليجا على أرض ملعب كولوسيوم ألفونسو بيريز وشهد أداءً مُتوسطاً لم يرتقي لآمال جمهور الفريقين خاصة جمهور برشلونة حامل اللقب.

وفشلت حلول الفريق الكتالوني الهجومية في إحداث الفارق المُتوقع، وتسبب طرد رافينيا في نهاية الشوط الأول في زيادة متاعب تشافي، وبدا هداف الفريق روبرت ليفاندوفسكي بعيداً عن مستويات الإقناع.

ولجأ المُدرب تشافي لأوراقه البديلة من أجل تحريك الثُلث الأمامي لأبطال الليجا، ونجح الرباعي عبد الصمد الزلزولي ولامين يامال وجافي ومعهم جافي في تحريك المياه الراكضة بعض الشيء في الشوط الثاني، ولكن افتقد الكتلان اللمسة الأخيرة الحاسمة أمام مرمى أصحاب الأرض.

وشهدت المُباراة أيضاً طرد المُدرب تشافي بعد اعتراضه على عدم طرد مُدافع خيتافي بعد تدخله على الزلزولي المُنفرد.

وشهد الوقت بدل الضائع تصاعداً للإثارة بعد لقطة شك الحكم في كونها تستوجب ركلة جزاء لمُدافع برشلونة أراوخو، ولكنه قرر احتساب مُخالفة لمسة اليد على جافي بعد الرجوع لتقنية الفيديو “الفار”.

وسيلعب برشلونة المُباراة المُقبلة له في الدوري الإسباني ضد قادش على أرض كامب نو يوم الأحد المُقبل، فيما سيلعب خيتافي في نفس اليوم على أرضه أمام جيرونا على أرض الأخير.