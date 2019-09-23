عائلة مصلح تصدر بيانا للرأي العام حول حادثة النصيرات

غزة / سما /

أصدرت عائلة مصلح بيانا للرأي العام عقب ارتقاء ابنهم الشرطي خالد مصلح بعد مطارته لمجرم في مهمة عمل، في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم



وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ



بيان صادر من عموم عائلة مصلح وبلدة البطاني الشرقي إلى الرأي العام..



على أثر الحادث الأجرامي الذي أودى إلى استشهاد ابن العائلة الملازم في الشرطة خالد محمد محمود مصلح 27 عاماً، من قبل المجرم عصام سليمان النباهين، خلال مطاردة المُجرم من قبل قوات الشرطة صباح اليوم.



والذي تم إعتقاله فيما بعد من قبل قوات الشرطة،

وقد اجتمعت قيادة اركان الشرطة بعائلة مصلح والتي أكدت العائلة على مطلبها الاساسي بتنفيذ حكم العدالة بحق المُجرم المذكور، وبأسرع وقت ممكن.



كما أكدت العائلة بأنهُ ليس لديها أي خصومة مع عائلة النباهين وأن قضيتها مع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في قطاع غزة كون الشهيد على مرتبات الشرطة.



وبدورها أعربت قيادة الشرطة بأنها ستقوم بأخذ كافة إجرائاتها لأن تأخذ العدالة مجراها القانوني وفي أسرع وقت ممكن وستضرب بيد من حديد لملاحقة المجرمين والخارجين عن القانون.



وأعتبرت قيادة الشرطة بأن الشهيد خالد هو شهيد الواجب الوطني وشهيد وزارة الداخلية.



للعلم سيتم الصلاة على الشهيد في مسجد المغازي الكبير اليوم السبت بعد صلاة العصر.



وستقوم وزارة الداخلية بعمل جنازة عسكرية للشهيد بعد الصلاة عليه.



سيتم فتح العزاء في مخيم المغازي حارة البطانية.



عائلة مصلح