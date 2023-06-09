"فتح" تنعى المناضل سعيد كنعان

رام الله/سما/

نعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" المناضل الوطني والأكاديمي ومستشار الرئيس الشهيد ياسر عرفات، سعيد كنعان، الذي وافته المنية، اليوم الجمعة، بعد مسيرة نضالية وأكاديمية شكّل خلالها المناضل الراحل نموذجًا استثنائيًا في التضحية والعطاء.

وأضافت حركة "فتح"، في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، اليوم الجمعة، إن المناضل الراحل كنعان له باع تاريخي في مقاومة الاحتلال، والدفاع عن حقوق شعبنا، يُضاف إلى ذلك؛ دوره الأكاديمي والعلمي، مؤكدةً أنّ شعبنا سيواصل نضاله وكفاحه مقتفيًا أثر مناضليه حتى انتزاع حقوقه الوطنية المشروعة، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

وأعربت حركة "فتح" عن خالص عزائها لذوي المناضل الراحل، وعموم جماهير شعبنا في الوطن والشتات.