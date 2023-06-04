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إسرائيل تعيد جثمان الشهيد الجندي محمد صلاح إلى مصر

الإثنين 05 يونيو 2023 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تعيد جثمان الشهيد الجندي محمد صلاح إلى مصر



القدس المحتلة / سما /

أعادت سلطات الاحتلال، اليوم الاثنين، جثة الجندي المصري محمد صلاح إلى مصر في إطار تعامل البلدين المشترك مع الحادث.

وبحسب القناة 12 العبرية "يرجع ذلك إلى رغبة إسرائيل في الحفاظ على الثقة المصرية، على الرغم من النتائج المأساوية للهجوم وعدم وجود سبب لإسرائيل للاحتفاظ بالجثة".

وأوضحت القناة العبرية أنه بعد قرابة يومين على الهجوم الخطير على الحدود المصرية والذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين، نشرت هوية منفذ الهجوم، وهو جندي مصري وأصله من منطقة عين شمس، وصرح أحد أقاربه بأنه كان من المفترض أن ينهي خدمته في الجيش المصري قريبا.

وأوضحت القناة أن المجند المصري البالغ من العمر 22 عامًا هو الابن الأوسط لعائلة مكونة من ثلاثة أشقاء وعاش مع أسرته وعمه، فقد توفى والده سابقا في حادث سيارة. ويشار إلى أنه وأخيه الأكبر محمود يعولان الأسرة التي تواجه صعوبات مالية، بحسب أقاربه.

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