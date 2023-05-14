مصادر لسما: لا علاقة للجهاد بالصاروخ الذي أطلق من غزة مساء اليوم

غزة/سما/

أكدت مصادر لوكالة سما مساء اليوم، أنه لا علاقة لحركة الجهاد الإسلامي بالصاروخ الذي أطلق مساء اليوم من غزة.

وأشارت المصادر إلى أن الصاروخ أطلق من خلال خطأ تقني أطلقته احد الفصائل الصغيرة في غزة.

وزعم جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأحد، إطلاق صاروخ من قطاع غزة، نحو مستوطنات ما تسمى "غلاف غزة".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات في غلاف غزة، تم رصد إطلاق صاروخ واحد من غزة باتجاه الغلاف وسقط في منطقة مفتوحة دون اعتراض".

وكانت وسائل إعلام عبرية قد تحدثت عن دوي صفارات الإنذار، وسماع أصوات الانفجارات في كل من "لاخيش، وجنوب عسقلان، وزيكيم ونتيف هعسرا".

وذكرت مصادر عبرية أن الصاروخ الذي أطلق من قطاع غزة انفجر في الهواء قبل أن يسقط على الأرض مباشرة ، وسقطت أجزاء منه على ما يبدو بالقرب من مدخل إحدى المستوطنات في المجلس الإقليمي لساحل عسقلان.