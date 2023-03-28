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نصائح للتغلب على المشاكل الزوجية في رمضان

الأربعاء 29 مارس 2023 02:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
نصائح للتغلب على المشاكل الزوجية في رمضان



وكالات / سما /

يأتي شهر رمضان بطقوس خاصة وروحانيات وسلوكيات حميدة، أيضًا هو فرصة للتقارب والصلح بين الزوجين ونزع الخلافات والتهيئة للعبادة والأجواء السعيدة للعائلة المبادرة بالصلح والتفاهم والبعد عن المشاكل والتقرب وإصلاح  العلاقة الزوجية وعقد الإتفاق بالبعد عن المشاكل في رمضان:

روشتة أسرية لمساعدة الأسرة على الاحتفال بشهر رمضان بدون مشاكل:

-عليكي بتهيئة أجواء المنزل في رمضان بالهدوء وتبخير المنزل والحرص على الهدوء خاصة أثناء فترة نوم الزوج في نهار رمضان.

-احرصي على عدم طلب أغراض أو مصاريف في نهار رمضان ويفضل بعد الفطار تجنبا للمشاكل والعصبية  .

-عقد اتفاق على شكل العزومات والزيارات واستقبال الضيوف مسبقا.

-وينصح بعدم مفاجئة الزوجة باستقبال ضيوف كي تكون مجهزة للفطار بدون ضغط عصبى.

-اضبطي ملح الطعام حتى لا يفسد طعم الأكل وتصبح مشكلة على الافطار حاولي تحضيرها من الليل، فبعض المشاكل تحدث بسبب طعم الفطار أو زيادة الملح.

-عليكِ بتنوع الأصناف واضبطي تحضير الفطار وضعي الطعام على المائدة قبل أذان المغرب بفترة مناسبة كي يكون وقت الإفطار هادئ  بدون تعجل وعصبية.

-تجنبي ضجيج الأطفال في نهار رمضان، عليكِ تهدئة أطفالك في غرفة وتحديد مكان للعب بعيداً عن الزوج خاصة فترة القيلولة، وخاصة إذا كان مدخن بيكون عصبي.

-احرصي على تخصيص يوم للإفطار خارج المنزل واصطحاب العائلة للسحور أو الإفطار في أجواء بهجة وسعادة.

-اصطحبي زوجك للصلاة التراويح وأجواء الصلاة والشعور بالراحة وتأدية الصلوات دون تعجل.

- اتفقى على وضع ميزانية محددة للشهر وتوزيع الأصناف على الشهر ولا تسرفي في تعدد الأصناف وإهدار المصروف في أيام قليلة.

#رمضان #نصائح #المشاكل الزوجية #شهر رمضان #العلاقة

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