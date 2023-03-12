نفوق آخر حوت قاتل بكندا

وكالات / سما /

أعلنت حكومة إقليم أونتاريو إن كيسكا، آخر حوت قاتل يعيش في الأسر في كندا، قد نفقت، وأضافت أن حديقة مارينلاند الترفيهية التي كانت تعيش فيها كيسكا قد أبلغتها بالواقعة.

وقال برنت روس المتحدث باسم وزارة الأمن العام في أونتاريو في بيان بالبريد الإلكتروني "أبلغت حديقة مارينلاند الوزارة بنفوق أنثى الحوت المسماة كيسكا في الحديقة في التاسع من مارس 2023، تم إجراء تشريح للحوت النافقة من قبل متخصصين، حسبما نشر موقع tmz.

واصطيدت كيسا وهي صغيرة في مياه آيسلندا عام 1979 ونفقت وهي تبلغ من العمر حوالي 47 عاما.

ووفق مسؤولي الحديقة فإن صحة كيسكا تدهورت في الأسابيع الأخيرة، ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن مسؤولي الحديقة قولهم إن "فريق رعاية الثدييات البحرية والخبراء بذلوا قصارى جهدهم لتوفير سبل الراحة لكيسكا وسيحزنون على فقدانها".

ودعت منظمة "أنيمال جاستيس" وهي منظمة لا تسعى للربح وتدافع عن حقوق الحيوان إلى إجراء تحقيق في المعاملة التي كانت تتلقاها كيسكا من قبل المسؤولين في مارينلاند.

وكانت قد قررت فرنسا إنهاء حياة حوت قاتل عالق فى نهر السين، وذلك بعدما أعلنت السلطات المحلية فشل جميع المحاولات لاقتياده إلى البحر، مشيرة إلى أنه مريض جدا، وجاء هذا القرار بعد عمل مجموعة من الخبراء بتقنيات السونار لمساعدة الحوت على العودة إلى موطنه الطبيعى فى المياه المالحة، بعد ظهوره فى نهر السين الذى يتدفق عبر باريس.

وشوهد الحوت القاتل المعروف أيضا باسم "أُركَة"، بين مدينة لوهافر الساحلية الشمالية فى نورماندى ومدينة روان فى الداخل وقالت السلطات المحلية، فى بيان، "خلصت مجموعة الخبراء بالإجماع إلى أن الحل الوحيد الممكن هو القتل الرحيم للحيوان"، حسبما نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.