"سنيورة" توقع اتفاقية إنشاء مصنع لحوم مبردة في السعودية

دبي/ وكالات/

وقعت شركة "سنيورة" الفلسطينية للصناعات الغذائية، اتفاقية مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، تقضي بتخصيص قطعة أرض لإقامة مصنع لحوم مبردة تابع لـ"سـنيورة" في المملكة.

ووقع الاتفاقية، رئيس مجلس إدارة "سنيورة" طارق العقاد، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية ماجد بن رافد العرقوبي، وذلك على هامش معرض "Gulfood" المقام في دبي، وهو أكبر حدث سنوي لتوريد الأغذية والمشروبات في العالم.

وقالت "سنيورة" في بيان، إن الاتفاقية تأتي في إطار الخطة الإستراتيجية للشركة، وسعيها الحثيث إلى التوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وتقضي الاتفاقية بتخصيص طويل المدى لقطعة أرض في المنطقة الصناعية الثانية في مدينة جدة السعودية، بمساحة 25 دونما، لتمكين شركة "سنيورة" من بناء مصنع جديد ومتكامل لتصنيع أنواع اللحوم المبردة والمجمدة، باستثمارات مقدرة بنحو 140 مليون ريال سعودي (37 مليون دولار).

وأكد العرقوبي أهمية مثل هذه الشراكات في تنمية الاقتصاد السعودي ونقل المعرفة، وتوفير فرص عمل جديدة في سوق المملكة.

من جهته، قال العقاد إن هذه الخطوة تأتي ضمن إستراتيجية الشركة للتوسع في الأسواق الإقليمية، وتحديدا في السوق السعودي، الأكبر في المنطقة، لزيادة مبيعات الشركة وحصتها السوقية، ما يعزز من مكانتها وإيراداتها وأرباحها في المرحلة المقبلة، عبر إنشاء مصنع جديد ومتكامل في السعودية.

وأضاف أن شركة "سنيورة" تحتل اليوم الحصة السوقية الكبرى في السوقين الفلسطيني والأردني، وتسعى إلى تحقيق الموقع الريادي في الأسواق الإقليمية، خاصة أسواق الخليج، كإحدى الشركات الصناعية الرائدة في المنطقة ضمن قطاع الصناعات الغذائية".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة "سنيورة" مجدي الشريف إن الشركة تسعى من وراء هذا الاستثمار إلى نقل خبراتها إلى السعودية، حيث إن عمر الشركة في مجال الصناعات الغذائية تجاوز المئة عام.

وتوقع الشريف اكتمال المرحلة الأولى للمشروع في النصف الثاني من عام 2024، بحجم إنتاج سنوي للمصنع عند اكتماله يبلغ 20 ألف طن، منها 20% للتصدير.

وأنشئت شركة "سنيورة" في بلدة العيزرية شرقي القدس في العام 1920، وهي إحدى شركات المجموعة العربية الفلسطينية للاستثمار "أيبك"، ولها مصانع في كل من: فلسطين، والأردن، والإمارات، وتركيا.