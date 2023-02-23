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فيديو.. إنتر ميلان ينتصر على بورتو ويضع قدماً في ربع النهائي

الخميس 23 فبراير 2023 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. إنتر ميلان ينتصر على بورتو ويضع قدماً في ربع النهائي



وكالات / سما /

حقق إنتر ميلان الإيطالي انتصاراً صعباً وثميناً على ضيفه بورتو البرتغالي بهدف نظيف، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب جوزيبي مياتزا، في ذهاب دور 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ووضع إنتر ميلان قدماً في ربع النهائي بهذا الانتصار، حيث يكفيه فقط الفوز بأي نتيجة أو التعادل في لقاء العودة من أجل خطف بطاقة التأهل، بينما الهزيمة بفارق هدف وحيد ستمدد المباراة لأشواط إضافية

ودخل إنتر ميلان المباراة بقوة كبيرة، وفرض سيطرته على الكرة، كما خلق بعض الفرص السانحة للتسجيل، بينما لعب بورتو بدفاع المنطقة لامتصاص حماس النيراتزوري.

بعد انقضاء الثلث ساعة الأولى، بدأ بورتو يكشّر عن أنيابه ويخرج من مناطقه الدفاعية، وهدد مرمى إنتر ميلان في أكثر من لقطة، لكن كلا الفريقين فشلا في هز الشباك.

وواصل بورتو محاول خطف هدف التقدم خلال الربع ساعة الأولى من عمر الشوط الثاني، قبل أن يعود إنتر ميلان للتحكم مجدداً بنسق المباراة نسبياً، في محاولة لمحاصرة الفريق البرتغالي بمناطقه واقتناص هدف الفوز.

وتلقى أوتافيو مونتيرو لاعب بورتو بطاقة حمراء بحلول الدقيقة 78، مما جعل إنتر ميلان يستغل النقص العددي ويسجل هدف الفوز الذي حمل توقيع روميلو لوكاكو عند الدقيقة 86، وذلك بعد أن تابع كرته الرأسية المرتدة من القائم الأيسر، ليمنح فريقه انتصاراً ثميناً في اللحظات الأخيرة.

#إنتر ميلان #بورتو #دوري أبطال أوروبا

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