4 أحجار كريمة نادرة تغير لونها

وكالات / سما /

عندما نفكر في شراء حجر كريم مميز ومختلف نرتديه نزين به خاتم الخطبة أو الزفاف، نسعى لشراء حجر مختلف بلونة وصفاته، وهناك بعض الأحجار المختلفة والتي يمكنها تغير لونها، مما يمنحها روحا مختلفة عن أي حجر كريم آخر، فعندما يتعلق الأمر بأنواع الأحجار الكريمة الفريدة، فإن بعضها نادر للغاية، بينما يمكن الوصول إلى البعض الآخر، فهناك من يبدل لونه إلى لونين حسب الإضاءة، بينما يتحول البعض الآخر إلى درجات ألوان مماثلة، كما أن هذا النوع من الأحجار لها طاقة إيجابية لمرتديها بشكل كبير، لذا نستعرض مجموعة من الأحجار الكريمة متغيرة اللون والتي تساعد في الاختيار بينها لارتدائها في مناسباتك السعيدة، وذلك حسب موقع "fiercelynxdesigns".

الكسندريت

حجر الكسندريت واحد من أغلى الأحجار الكريمة المتغيرة الألوان، فهو معروف بدرجات اللون الخضر طحالب، والذي يميل إلى الزرقة، وهذه الدرجات التي تشاهدها في نور الشمس، أما في الإضاءة الصناعية تجد أن لونه أصبح أحمر، مائلا إلى الأرجواني، ويصف البعض ألوانه "زمرد في النهار وياقوت في الليل".

العقيق المتغير

من الأحجار الكريمة متغيرة الألوان، حيث يبدأ باللون البني المحمر ويتحول إلى اللون الأرجواني المحمر أو الوردي أو يبدأ كحجر أخضر مزرق وينتهي باللون الأرجواني، وذلك حسب مصادر الضوء، أما في الظلام فيتحول إلى اللون الأحمر الترابي إلى البرتقالي الفاتح أو الأحمر، وهناك الكثير من أنواع العقيق، ولكن من تتميز بتغير لونها هو العقيق البيروب أو السبيسارتيت.

أنديسين

عادة ما تتغير ألوان الأحجار الكريمة بتدرجات ألوانها إلا حجر الأنديسين فتتغير ألوانه بين الأحمر أو الأخضر أو الأصفر، مع الأنديسين المتغير اللون، عادة ما ترى اللون الأخضر والأحمر في الحجر، وذلك اعتمادًا على الإضاءة والزاوية.

زفير متغير اللون

حجر الزفير من الأحجار المتغيرة اللون، كما إنها أحجار كريمة باهظة الثمن بشكل لا يصدق بسبب ندرتها، فهو عبارة عن حجر أزرق في ضوء الشمس، وأرجواني في الضوء الصناعي، كما أنه مميز بشكل مذهل، حيث يتحول وكأنه حجر جشمت أرجوانيا ساطعا تحت الإضاءة المناسبة، وياقوتي أزرق في الليل.