متى يصل نظام التشغيل Android 14 لهاتفك؟.. تفاصيل

وكالات / سما /

أصدرت جوجل Android 14، ولكن للمطورين فقط، حيث تأتي معاينة المطورين الأولى لنظام Android 14 إلى Pixel 4a 5G والنماذج الأحدث، وعلى الرغم من وصول الإصدار التجريبي الأول فقط ، وهذا أيضًا للمطورين فقط ، فقد تقدمت جوجل خطوة للأمام وشاركت الجدول الزمني لما قبل الإصدار لنظام Android 14.

وعلى غرار Android 13 ، ستصدر جوجل إصدارين تجريبيين للمطورين لنظام Android 14 - معاينة مطور Android 14 1 ومعاينة مطور Android 14 2، حيث تهدف معاينة مطور Android 14 1 إلى تزويد المطورين بإصدار أولي من البرنامج ، مما يتيح لهم تقديم ملاحظات وتقديم اقتراحات للتحسينات.

وتركز هذه البنية الأساسية المبكرة على ملاحظات المطورين ، مع تقديم ميزات جديدة وواجهات برمجة تطبيقات وتغييرات في السلوك لأول مرة، والهدف من هذا الإصدار هو جمع التعليقات من المطورين وإجراء أي تغييرات ضرورية.

ومن المقرر إطلاق المعاينة الثانية للمطورين لنظام Android 14 في مارس، وسيكون تحديثًا تزايديًا للإصدار الأول ، مع إضافة ميزات إضافية وواجهات برمجة تطبيقات وتغييرات في السلوك، ويهدف هذا الإصدار إلى التأكد من أن Android جاهز لإصدار كامل للجمهور العام للاختبار وأنه يلبي احتياجات وتوقعات المطورين والمستخدمين.

وسيبدأ البرنامج التجريبي في أبريل ، أي قبل شهر من I / O ، والذي يحدث عادةً في مايو ، عندما تعلن جوجل عن الميزات القادمة إلى أندرويد، وفي هذه المرحلة ، يمكن للمستخدمين تجربة ميزات Android 14 قبل الإصدار.

وسيكون هناك ما مجموعه أربعة إصدارات تجريبية ، ووفقًا للجدول الزمني ، ستكتسب المنصة استقرار النظام الأساسي في الإصدار التجريبي الثالث، وعند استقرار النظام الأساسي ، تضع جوجل اللمسات الأخيرة على واجهات برمجة تطبيقات SDK / NDK مع واجهات برمجة التطبيقات الداخلية النهائية وسلوكيات النظام المواجهة للتطبيق.

أما في يوليو ، سيتم إطلاق الإصدارين التجريبيين الأخيرين قبل الإصدار النهائي ، والذي من المفترض أن يأتي في أغسطس للبكسل المؤهلة ، إلى جانب إصدار AOSP، وسيتم إصدار Android 14 إلى Pixel 4a 5G و Pixel 5 و Pixel 5 و Pixel 5a و Pixel 6 و Pixel 6 Pro و Pixel 6a و Pixel 7 و Pixel 7 Pro.