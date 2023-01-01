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وفاة والد الفنان السوري باسم ياخور

الخميس 02 فبراير 2023 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة والد الفنان السوري باسم ياخور



وكالات / سما /

كشف الفنان السوري باسم ياخور عن وفاة والده في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، كما حرص على نعيه بكلمات مؤثرة معبرا عن حزنه الشديد بفقده.

ونشر باسم ياخور صورة لوالده عبر حسابه على "فيسبوك"، معلقا عليها: "وداعاً أبي، رحلة الأيام الأخيرة كانت صعبة مؤلمة ومحبطة  مايعزي قلبي هو اننا تحدثنا  كثيراً  واخبرتني اشياء لم تخبرني اياها ابداً عنك وعني".

 

 

وتابع: "ابتسمنا ونظرنا في اعين بعضنا طويلاً  بصمت  ابلغ من آلاف الكلمات  تلمست شعرك  ووجهك المتعب مراراً، ومسحت وجهي ودموعي بيدك المنهكة ، متابعا: "ما يعزي قلبي هو اننا  اجتمعنا انا واخوتي بعد غيابات طويلة  قربك، وما واساني ايضاً هو كم المحبة والاهتمام التي غمرنا بها الأصدقاء الطيبين والأشخاص  الرائعين المحيطين بنا ".

واختتم كلامه قائلا: "لن اتذكرك الا في اجمل صورك  كما يليق بك، انت اليوم في مكان افضل بلا الم ولا اوجاع، روحك  ترفرف في قلبي دائما  وداعاً ابو البر كما كنا  نخاطبك دوماً، وداعا  يا حبيبي.

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