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"بابا نويل" فلسطيني يضفي الفرح على القدس المحتلة (صور وفيديو)

الأحد 04 ديسمبر 2022 04:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
"بابا نويل" فلسطيني يضفي الفرح على القدس المحتلة (صور وفيديو)



القدس المحتلة/سما/

في الحيّ المسيحيّ في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، يتجوّل القائد السابق لفريق كرة السلة الفلسطيني، عيسى قسيسية، بزيّ أحمر ولحية بيضاء طويلة، مؤدياً دور بابا نويل بشكل احتفاليّ، وناشراً الفرح من حوله.

وفي ديسمبر/كانون الأول من كل عام، تتألق شوارع الحي المسيحي بأضواء خضراء وحمراء، مع وصول الحجّاج المسيحيين وغيرهم للاحتفال بعيد الميلاد في القدس التي احتلّتها إسرائيل عام 1967.

ولا تسمح بلدية القدس، التابعة للاحتلال الإسرائيلي، سوى بتزيين الباب الجديد، أحد الأبواب السبعة للقدس القديمة.

عيسى قسيسية بزيّ أحمر ولحية بيضاء طويلة (أحمد غرابلي/Getty)

وقبل سبع سنوات، حوّل عيسى، الذي يتمتع بقامة فارعة، وهو "الوحيد المُعتمَد" لتأدية هذا الدور، وفق قوله، الطبقة الأرضية من منزله القديم المشيّد منذ أكثر من 700 عام، إلى مخزن للحلوى والنبيذ، وباتت العائلات تصطفّ في طابور لتفرح قلوب أطفالها برؤية بابا نويل.

مستقبلِاً أول زوّار الموسم، يقول عيسى (38 عاماً) لوكالة فرانس برس: "لدينا ديانات كثيرة هنا في القدس. يأتي مسلمون ومسيحيّون ويهود إلى منزلي وأفتح ذراعيَّ للجميع".

وكان من بين الزوّار كاهنان بارَكا الافتتاح بالصلاة باللغتَين العربيّة والآرامية القديمة.

يصطفّ أطفال من جنسيات مختلفة للجلوس في حضن بابا نويل (أحمد غرابلي/Getty)

لا أعد بشيء

ويبلغ طول قسيسية متراً وتسعين سنتيمتراً، ويبدو كالنخلة أمام الأطفال، ومن بينهم مروة، وهي فلسطينيّة مسلمة تبلغ ثمانية أعوام. وتقول الطفلة لـ"فرانس برس" مبتسمة: "أنا لستُ مسيحيّة، لكنّي أحبّ بابا نويل... لدينا شجرة (عيد الميلاد) في المنزل أيضاً".

ويصطفّ أطفال من جنسيات مختلفة للجلوس في حضن بابا نويل.

وتنتظر الأميركية أليسون بارغيتر (52 عاماً) دورها، مع أطفالها. وتؤكد للوكالة: "من المهمّ أن يستمتع أطفالنا. نريدهم أيضاً أن يعرفوا القصّة الحقيقيّة وراء عيد الميلاد".

قسيسية: سرّ أن يكون المرء بابا نويل صالحاً يتمثّل في أن يتمتّع بالبساطة (أحمد غرابلي/Getty)

وتضمّ البلدة القديمة بمدينة القدس كنيسة القيامة التي تحتوي على القبر المقدس، أي مكان دفن المسيح بحسب الإيمان المسيحي، في حين أنّ ولادة السيد المسيح جرت في مدينة بيت لحم.

وأوضح بابا نويل الفلسطيني أن زوّاره الشباب لديهم اهتمامات عصريّة أيضاً. وقال ضاحكاً "كلّ طفل يطلب منّي هاتف آيفون"، مضيفاً "لا أعد بشيء، لكنّي أقول دعنا نُصلّي، وإذا كنتَ ضمن لائحتي للأطفال الجيّدين، فسوف تحصل عليها".

دراسات بابا نويل

عندما كان عيسى قسيسية طفلاً، كان والده يرتدي زيّ بابا نويل من أجله ومن أجل شقيقتيه. قبل خمسة عشر عاماً، وجد بدلة والده المخمليّة الحمراء وقرّر ارتداءها لإحياء هذا التقليد.

إلا أنّه لم يكتفِ بذلك. فقد درس في كلية "سانتا كلوز" (التسمية الإنكليزية لبابا نويل) في ولاية كولورادو الأميركيّة، وحضر "مؤتمر سانتا كلوز العالمي" في الدنمارك.

يدرك بابا نويل الفلسطيني حساسيّات المدينة ويتعايش مع هويّاتها المعقّدة (أحمد غرابلي/Getty)

 

كما يعرض عيسى بفخر شهادة من كلية "تشارلز دبليو هوارد سانتا كلوز" الأميركية الشهيرة في ميشيغان، ويقول إنّ هذه الشهادات التي يحملها والتدريبات التي تلقّاها تجعله "بابا نويل الوحيد المعتمد في القدس".

ويدرك بابا نويل الفلسطيني تماماً حساسيّات المدينة، ويتعايش مع هويّاتها المعقّدة، وكونها نقطة توتّر.

واعتبر عيسى من قبوه أن "نقل رسالة المحبّة والسلام من القدس هو أمر مميّز، إذ إنّها قلب العالم". وأضاف قسيسية، الذي يتقصّد تجنّب الخوض في السياسة: "عندما يحل السلام في القدس، سيحلّ السلام في العالم".

بالنسبة إلى المقدسي، فإن سرّ أن يكون المرء بابا نويل صالحاً يتمثّل في أن يتمتّع بالبساطة، وأن "يعطي دوماً إجابات لأسئلة الأطفال".

(فرانس برس)

#بابا نويل #فلسطين

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