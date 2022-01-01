رامز جلال فقد البصر واعتزل التمثيل؟؟ أعرف الحقيقة

وكالات / سما /

أكد نقيب المهن التمثيلية في مصر الدكتور أشرف زكي تواصله مع النجم رامز جلال للاطمئنان على حقيقة الشائعة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بفقدان البصر في عينه اليسرى وإعلانه اعتزال التمثيل، وأشار زكي أن القصة كلها مختلقة ولا صحة لتعرض رامز لأي وعكة صحية.

وأكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في توضيح رسمي، أن كل هذه الشائعات عارية تمام من الصحة وأن الفنان رامز جلال بصحة جيدة وتواصل معه قبل ساعات.

وتابع أشرف زكي قائلا: أنا مستاء ومنزعج جدا من انتشار مثل هذه الشائعات عن الفنانين، وتداولها بشكلٍ كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وأطالب الجميع بعدم الانسياق وراء الشائعات دون التأكد من مصدرها، خاصة وأنها تُثير المخاوف والقلق لأسرة الفنان نفسه.

يذكر أن رامز جلال يستعد لطرح فيلمه الجديد "أخى فوق الشجرة"، والذ كان من المقرر عرضه ضمن موسم أفلام صيف 2022، ولكن تم تأجيله، وكشف رامز عن البوستر الأول للفيلم، ولم يظهر رامز أو نجوم الفيلم على البوستر بعدما احتل أحد الأشخاص المساحة الكاملة بصورة من الخلف له وهو جالس فوق أحد فروع الأشجار.

ونشر رامز جلال، بوستر الفيلم، عبر كل منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي وعلق عليه قائلا: بسم الله توكلنا على الله واللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم، والله المستعان، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر"

وأضاف: "فيلم "أخى فوق الشجرة".. قريبا وكل سنة وانتوا طيبين وعيد أضحى سعيد علينا جميعا اللهم أمين يارب".

وبنفس الوقت كشف الكاتب لؤي السيد عن تفاصيل الفيلم الجديد مؤكدا أنه من بطولة رامز جلال والنجمة تارا عماد، نسرين طافش، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، ويزو، من إنتاج وليد صبري وإخراج محمود كريم.