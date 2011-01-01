فينيسيوس يسخر من أتلتيكو مدريد عبر حسابه في تويتر

وكالات / سما /

لم يكتفي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد بالرقص في ملعب واندا ميتروبوليتانو خلال مباراة الديربي ضد أتلتيكو مدريد، بل قام أيضاً بنشر “تغريدة” مستفزة لجماهير الروخي بلانكوس عبر حسابه الرسمي في تويتر.

وحقق ريال مدريد الفوز في الديربي بهدفين مقابل هدف، وسجل هدفي الريال كل رودريجو وفيديريكو فالفيردي، لينجح الفريق في استعادة صدارة الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة، محققاً انتصاره التاسع على التوالي في جميع البطولات منذ بداية الموسم.

وشهدت مباراة الديربي يوم أمس إثارة كبيرة جداً قبل ساعات من انطلاقها، وذلك بسبب التصريحات العنصرية التي تعرض لها فينيسيوس جونيور، وتحذيره من الرقص في واندا ميتوروبوليتانو إن تمكن من هز شباك المرمى.

ولم ينجح فينيسيوس في تسجيل هدف بشباك أتلتيكو مدريد، لكن هذا لم يمنع من الرقص بهدف مواطنه رودريجو، وهو الأمر الذي كان ينتظره الجميع بفارغ الصبر بعد الضغوطات التي تعرض لها اللاعب طوال اليومين الماضيين.

وقرر النجم البرازيلي تصعيد الأمور بعد الفوز في الديربي، ونشر تغريدة مثيرة للجدل عبر حسابه الرسمي على تويتر تتضمن جزء من الأغنية التي ترددها جماهير ريال مدريد في المدرجات عند مواجهة أتلتيكو.

وتم صياغة هذه الأغنية بعد فوز ريال مدريد بنهائي دوري أبطال أوروبا عامي 2014 و2016 على حساب أتلتيكو، وأطلقت الجماهير عليها اسم “بكوا في لشبونة وبكوا في ميلان”.

كما قام فينيسيوس أيضاً بنشر صورة له وهو يرقص مع مواطنه وزميله رودريجو بعد تسجيل هدف ريال مدريد الأول في الديربي، وعلق عليها “أرقص أينما تريد”.