  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

بماذا أوصى الشيخ يوسف الباز في رسالته التي كتبها في السجن؟

السبت 13 أغسطس 2022 09:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بماذا أوصى الشيخ يوسف الباز في رسالته التي كتبها في السجن؟



الداخل المحتل / سما /

كتب الشيخ يوسف الباز أمس رسالة من سجن ريمون الصحراوي في النقب بعد إعلانه الإضراب عن الطعام والماء، قائلًا فيها إن إدارة السجن قد لا تستجيب لمطالبه وأن الله قد يتوفاه قبل خروجه من السجن".

وجاء في رسالته، "قد لا تستجيب إدارة محاكم إسرائيل الطاغية وربما أموت وانتقل إلى ربي، أشكو ظلم الظالم وتخاذل المتخاذلين، قد لا يحدث شيء يثير أي انطباع لدى أحد، ولكن إن حصل ذلك فإني استغفر الله وأستميحكم عذرًا جميعا فالموت هو قدرنا جميعًا وأرجو منكم أن تستغفروا لي الله...

وأوصى الشيخ يوسف الباز قارئي الرسالة بأن يستوصوا خيرًا ببناته كلهن، قائلًا، "أوصيكم خيرًا ببناتي كلهن فليس لهن أحد في هذه الدنيا سواي".

ونقل الشيخ الأسير يوسف الباز صباح اليوم إلى عيادة سجن ريمون بعد تدهور حالته الصحية، ثم نُقل على وجه السرعة إلى مشفى سوروكا الإسرائيلي في النقب.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إنه تم نقل الأسير الشيخ يوسف الباز بشكل عاجل في سيارة إسعاف إلى مستشفى سوروكا، حيث يعاني من خلل في عضلة القلب بعد إضرابه بالأمس عن الطعام والماء، وتوتر شديد يسود سجن ريمون.

وبالأمس شرع الشيخ الباز بالإضراب عن الطعام والماء رفضًا لقرارات المحكمة المركزية الإسرائيلية بتمديد اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات القانونية على الرغم من صدور قرار من محكمة الصلح الإسرائيلية بالإفراج عنه.

واعتقل الشيخ الباز في 30 من أيار الماضي، حيث وُجهت له تهمًا بـ "التحريض" على قوات الأمن الإسرائيلية خلال خطبة ألقاها بالتزامن مع اقتحامات شرطة الاحتلال والمستوطنين للمسجد الأقصى المبارك في رمضان الماضي.

#الشيخ يوسف الباز #يوسف الباز

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو والصور: إصابة 9 مستوطنين في عملية إطلاق نار على حافلة بالقدس

صور : الاحتلال الاسرائيلي يعلن اعتقال منفذ عملية القدس

مشعل ودحلان وكلمةٌ في أدب الخصام.. يا أبا الوليد: ليس من الحكمة نكأ الجراح!!

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي اليوم الاحد

تحت المطر.. تفاعل على صورة لوالد أمير قطر "الأمير الوالد".. وشيخة قطرية تعلق

"عملية القدس": لبيد يهدد.. وضابط إسرائيلي: هذا أكثر ما يقلق الأجهزة الأمنية

إسرائيل تُرسل لضباط سوريين بالأسماء.. أوقفوا دعم “حزب الله” وإلا

الأخبار الرئيسية

"إسرائيل" تكشف عن تفاصيل سياستها الجديدة تجاه غزة

Untitled-1-2-Iu8TDA-1200x900

مسؤول أمني إسرائيلي: إطلاق سراح أسرى "الجهاد" مسألة غير مطروحة على الطاولة

20220814052422

الإحتلال يمدد اعتقال منفذ عملية القدس ويكشف تحقيقاته الأولية..

photo_2022-08-13_23-53-13

"عملية القدس": لبيد يهدد.. وضابط إسرائيلي: هذا أكثر ما يقلق الأجهزة الأمنية

حماس: ننفي ما أوردته قناة الميادين حول المعتقلين في السعودية

الاتصالات الفلسطينية