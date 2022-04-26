مصر: منح شركة "اندومي" 48 ساعة لسحب منتجاتها الغذائية بعد تسببها في وفاة مواطنين

القاهرة/سما/

قررت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر منح الشركة المنتجة لمنتج الشعير سريع التحضير "إندومي" 48 ساعة لسحب منتجاتها من الأسواق.



وقامت الهيئة بسحب عينات من الأسواق لتحليل المنتج والوقوف على مدى سلامته، وتبين بعد ورود نتائج التحاليل بصلاحية الشعرية سريعة التحضير للاستهلاك الأدمي وعدم صلاحية منتج الشطة ونكهتي الدجاج والخضار للاستهلاك الأدمي لوجود نسبة من الافلاتوكسينات ومتبقيات المبيدات بما يتعدى الحدود الأمنه المسموح بها للاستهلاك الأدمي.

وقررت الهيئة سحب المنتج من سلسلة الإمداد الغذائي وعدم تداول اكياس الشطة والنكهات غير المطابقة ومنحها مهلة 48 ساعة لسحب المنتج نهائيا من الأسواق. وإيقاف التعامل مع الشركة المنتجة للشطة حتى يتم القيام بالإجراءات التصحيحية التي تضمن خلو المنتج من الملوثات ومسببات الامراض، وعدم تداول نكهة الدجاج والخضار موضوع المخالفة كذلك، وإزالة الادعاء على عبوات منتجات الشركة الخاص بفوائد فيتامين ب وأملاح معدنية من حديد وزنك وكالسيوم.

واستجابت الشركة على الفور بسحب المنتج من الأسواق وقامت بسحب عدد 733340 كرتونة بنكهات مختلفة وما زالت الشركة مستمرة في سحب منتجاتها غير المطابقة لاشتراطات سلامة الغذاء حتى الآن وأيضا طرح الشعرية سريعة التحضير بدون أكياس الشطة مع إزالة الادعاء المذكور على الكراتين.

وتود الهيئة التأكيد على أن هذا الاجراء يتم بصفة شبه يومية في مختلف دول العالم المتقدمة عن منتجات غذائية تقوم المنشآت الغذائية باكتشاف وجود عيب أو ملوث في أحد منتجاتها الغذائية بالتنسيق مع السلطات الرقابية لإجراء السحب و/أو الاسترجاع للمنتج بصورة طوعية حرصاً على صحة المستهلك وسمعة المنشأة.

وتسببت منتجات "إندومي" في مصر خلال الأونة الأخيرة في العديد من حالات الوفاة بين الأطفال عقب تناول هذه الوجبة سريعة التحضير، مما تسبب في جدل واسع حول ماهية مكوناتها ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي.