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شاهد: كلمات مؤثرة من والد الشهيد أحمد السعدي خلال تشييع جثمان نجله في جنين

السبت 09 أبريل 2022 06:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: كلمات مؤثرة من والد الشهيد أحمد السعدي خلال تشييع جثمان نجله في جنين



جنين/سما/

قال والد الشهيد أحمد السعدي من مخيم جنين، إن نجله كان يسعى لنيل الشهادة، وأصيب سابقا خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، مؤكدا أن المقاومة في جنين هي لتحرير كل شبر في فلسطين.


وأضاف ناصر السعدي في تصريح خلال تشييع جثمان نجله ظهر السبت في جنين :"نحن أحفاد فرحان السعدي، ووصية أحمد أن يدفن بجانب صديقه عبدالله الحصري الذي استشهد قبل 40 يوما على يد قوات الاحتلال خلال اقتحامها المخيم".


والشيخ فرحان السعدي، مقاوم فلسطيني يعتبر أحد قادة ثورة عام 1936 التي اندلعت ضد الاحتلال البريطاني، وكان ضمن صفوف المقاومة بقيادة الشيخ عز الدين القسام، وشارك في مقاومة الانتداب والحركة الصهيونية في فلسطين، وأعدمته سلطات الانتداب البريطاني في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1937.



وكان أحمد السعدي؛ البالغ من العمر 23 عاما، قضى في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم جنين، صباح اليوم السبت.


وشيّع أهالي مخيم جنين جثمان الشهيد حيث انطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، وجاب شوارع المدينة ومخيمها، وردد المشيعون الهتافات الداعية إلى الوحدة الوطنية ورص الصفوف لمواجهة جرائم الاحتلال، منددين بالصمت الدولي على جرائم الاحتلال.


في السياق، قال الناطق باسم حركة حماس، فوزي برهوم أنّ "ميادين المقاومة يجب أن تبقى مفتوحة"، مشدداً على أنه "على الاحتلال دفع فاتورة جرائمه وانتهاكاته".


أما الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي، طارق سلمي، فأكد "وحدة الشعب الفلسطيني بكل فصائله وقواه المقاومة في إسناد جنين والتصدي للاحتلال الغاشم"، محذراً الاحتلال من أنّ "استمرار العدوان لن يجلب له الأمن وأن المقاومة بكل تشكيلاتها ستكون صفاً واحداً في الدفاع عن هذه الأرض".

#جنين #احمد السعدي

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