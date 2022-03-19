حسين الجسمي يطرح أغنية "أمي جنة" احتفالاً بيوم الأم

وكالات / سما /

في ظل الاحتفال بيوم الأم يشارك المطرب حسين الجسمي متابعيه ومحبيه بأغنية "أمي جنة" والتي طرحها مؤخراً عبر قناته الرسمية على موقع اليوتيوب.

الأغنية من ألحانه وكلمات الشاعر العراقي كرار الدلفي، وتوزيع زيد عادل، ومكساج وماستر جاسم محمد، وذلك للاحتفال بيوم الأم.



ومن ناحيته كتب الشاعر العراقي كرار الدلفي عبر صفحته عبر الفيس بوك معلناً عن الأغنية ومهدياً كلماتها لبلده العراق وعاصمته بغداد ولأمه ولأصدقائه ومتابعيه وكتب يقول: " حسين الجسمي امي جنة ( كلماتي ) ، اهدي هذا العمل الى وطني العراق اولاً، والى عاصمتي بغداد ثانياً ، والى امي ثالثاً، والى اصدقائي ومتابعيني رابعاً". وأضاف :" أحبكم أهواي.. اخوكم الشاعر كرار الدلفي".



تقول كلمات الأغنية: "

أمى جنة الله يقول..

أمى علمتنى الأصول..

أمى بيها الخير أشوف..

أمى دنيا وبيها أطوف..

أمى دكتورة ودوا..

أمى أعز من الهوا..

أمى ما تعرف حقد أمي..

أحلى من الورد كون أحوّل عمرى الها..

كون آنا اموتن قبلها..

أمى من نجوع ناكل من ايديها..

شقد احب سوالف امى من رحت فدوة لحچيها..

ما أقلك..

أمى كعبه وما أقلك بيها اطوف..

بس اقلّك أمى عين وبليّا عين شلون أشوف".