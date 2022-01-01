فيديو: رد فعل زعيم كوريا الشمالية عند ملاحظة اختلاف لون سلسلتين أثناء حفل رسمي

وظهر الرئيس الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، وهو يسير داخل موقع إقامة حفل رسمي برفقة قادة عسكريين، لكنه توقف عندما لاحظ أثناء سيره اختلاف لون سلسلتين كانتا على أحد جانبي الممر.