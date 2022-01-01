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فيديو: رد فعل زعيم كوريا الشمالية عند ملاحظة اختلاف لون سلسلتين أثناء حفل رسمي

الجمعة 11 فبراير 2022 06:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: رد فعل زعيم كوريا الشمالية عند ملاحظة اختلاف لون سلسلتين أثناء حفل رسمي



وكالات/سما/
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رد فعل زعيم كوريا الشمالية، عندما لاحظ اختلاف لون سلسلة خلال حضوره أحد الحفلات الرسمية.
وظهر الرئيس الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، وهو يسير داخل موقع إقامة حفل رسمي برفقة قادة عسكريين، لكنه توقف عندما لاحظ أثناء سيره اختلاف لون سلسلتين كانتا على أحد جانبي الممر.
وتوقف كيم جونغ أون وانحنى للتحقق من ألوان السلسلتين حيث بدت إحداهما أغمق لونا من الأخرى، وراح الزعيم يتفحص الفارق، فيما بدا القائد العسكري الذي يرافقه محاولا تبرير وشرح سبب تباين الألوان هذا.
#كوريا الشمالية

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