أول تعليق من مرتضى منصور على أنباء الغرامة الكبيرة على أبو جبل لظهوره مع عمرو أديب

القاهرة/سما/

نفى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري توقيع أي عقوبة أو غرامة مالية على محمد أبو جبل حارس مرمى "الفراعنة" و"القلعة البيضاء" بسبب ظهور إعلامي.

وقال منصور خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر نادي الزمالك اليوم الخميس، إنه لا صحة لتوقيع أي عقوبة على محمد أبو جبل، أو تغريمه ماليا بسبب ظهوره مع عمرو أديب في حلقة تلفزيونية، بعد عودته من الكاميرون رفقة منتخب "الفراعنة".

وواصل منصور حديثه: "مين عمرو أديب عشان يطلع معه أبو جبل؟"، مضيفا: "أنا حذرت الحارس، ولكنه أبلغني بعدم علمه بقرار منعه الظهور معه".

وأضف: "مفيش غرامة ولا 50 ولا 100 زي ما بيروج الإعلام الفاسد، وأبو جبل قالي وحياة أمي ما أعرف أنه ممنوع".

وختم منصور بالقول: "عمرو أديب بيشتم الزمالك على طول، ولو هو زملكاوي دفع كام للنادي؟".

وسبق وأشارت عدة تقارير صحفية، إلى قرار منصور بتغريم أبو جبل، نصف مليون جنيه، بسبب ظهوره مع عمرو أديب، رغم الأزمات الناشبة بين الأخير وبين رئيس النادي الأبيض.

يذكر أن انتخابات اختيار مجلس جديد لإدارة نادي لزمالك خلال الأربع سنوات المقبلة ستنطلق صباح غد الجمعة، ويتنافس منصور رئيس النادي الحالي، مع أحمد سليمان على مقعد رئاسة "القلعة البيضاء".