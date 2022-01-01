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أول تعليق من مرتضى منصور على أنباء الغرامة الكبيرة على أبو جبل لظهوره مع عمرو أديب

الجمعة 11 فبراير 2022 02:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من مرتضى منصور على أنباء الغرامة الكبيرة على أبو جبل لظهوره مع عمرو أديب



القاهرة/سما/

نفى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري توقيع أي عقوبة أو غرامة مالية على محمد أبو جبل حارس مرمى "الفراعنة" و"القلعة البيضاء" بسبب ظهور إعلامي.

وقال منصور خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر نادي الزمالك اليوم الخميس، إنه لا صحة لتوقيع أي عقوبة على محمد أبو جبل، أو تغريمه ماليا بسبب ظهوره مع عمرو أديب في حلقة تلفزيونية، بعد عودته من الكاميرون رفقة منتخب "الفراعنة".

 

وواصل منصور حديثه: "مين عمرو أديب عشان يطلع معه أبو جبل؟"، مضيفا: "أنا حذرت الحارس، ولكنه أبلغني بعدم علمه بقرار منعه الظهور معه".

وأضف: "مفيش غرامة ولا 50 ولا 100 زي ما بيروج الإعلام الفاسد، وأبو جبل قالي وحياة أمي ما أعرف أنه ممنوع".

وختم منصور بالقول: "عمرو أديب بيشتم الزمالك على طول، ولو هو زملكاوي دفع كام للنادي؟".

وسبق وأشارت عدة تقارير صحفية، إلى قرار منصور بتغريم أبو جبل، نصف مليون جنيه، بسبب ظهوره مع عمرو أديب، رغم الأزمات الناشبة بين الأخير وبين رئيس النادي الأبيض.

يذكر أن انتخابات اختيار مجلس جديد لإدارة نادي لزمالك خلال الأربع سنوات المقبلة ستنطلق صباح غد الجمعة، ويتنافس منصور رئيس النادي الحالي، مع أحمد سليمان على مقعد رئاسة "القلعة البيضاء".

#محمد أبو جبل #عمرو أديب #جاباسكي #مصر #الرياضة

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