السماء تمطر أسماك ميتة على شاطئ فرنسا

وكالات / سما /

في واقعة غريبة من نوعها ومثيرة للجدل، تم العثور على آلاف الأسماك الميتة بالقرب من ساحل المحيط الأطلسي، وعلى حد وصف الصيادون فإنهم قالوا إن السماء أمطرت على رؤوسهم أسماك ميتة خلال عملية الصيد.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، دعا وزير الثروة السمكية الفرنسي إلى إجراء تحقيق بعد العثور على أكثر من 100 ألف سمكة ميتة قبالة ساحل المحيط الأطلسي في البلاد، ويُظهر مقطع فيديو صوره نشطاء بيئيون مجموعة من الأسماك الميتة تطفو على سطح البحر.

وقال بيان للصناعة إن مارجريس ، ثاني أكبر سفينة صيد عملاقة في العالم ، أبلغت عن حادث فقدان أسماك اصطادتها بعد انكسار شبكتها، وقالت إن الأسماك كانت بيضاء زرقاء ، وهي نوع من عائلة سمك القد.

وأضاف البيان أن الأسماك المفقودة سيتم خصمها من حصة السفينة، وصوّرت مجموعة Sea Shepherd France البيئية للأسماك يوم الخميس ، قائلة إنها تغطي مساحة تبلغ حوالي 3000 متر مربع.

فيما قالت رئيسة الشركة لمياء الصملالي إنها تريد زيادة الوعي بين الجمهور الفرنسي بشأن سفينة الصيد التي قالت إنها مُنعت من دخول المياه الأسترالية، فيما غردت وزيرة الثروة السمكية الفرنسية أنيك جيراردين وكتبت أن الصور مروعة.

ومن جانبه قال مفوض الاتحاد الأوروبي للبيئة والمحيطات والمصايد ، فيرجينيجوس سينكيفيسيوس ، إنه يسعى للحصول على معلومات وأدلة شاملة حول القضية.