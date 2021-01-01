حيلة لعلاج انتفاخ العين بسهولة!

وكالات / سما /

الكثير من النساء يعانون من مشكلة انتفاخ العيون، وهي تُعتبر مشكلة تتعب أغلبهن نظراً لصعوبة علاجها بمستحضرات التجميل، مما يعرضهن للظهور بإطلالة مُتعبة أو مظهر أكبر سناً كما ان هذا الأمر يُعتبر مزعجًا لديهم.

كمات أن مع التقدم في العمر من المتعارف عليه بأن مظر الانتفاخات يزداد بشكل كبير وواضح، نظراً لضعف الأنسجة حول العينين، بما في ذلك بعض العضلات.

جدير بالذكر أن الدهون الطبيعية تساعد على دعم العين عقب إنتقالها إلى الجفون السفلية، مما يتسبب ذلك الأمر في ظهور الجفن منتفخاً.

فما هي أسباب انتفاخ تحت العين:-

1- احتباس السوائل، خاصة عند الاستيقاظ أو بعد تناول وجبة مالحة.

2-قلة النوم.

3-الحساسية.

4-كثرة التدخين.

5-الوراثة، حيث يمكن أن تعود الانتفاخات تحت العين لأسباب وراثية.

6-التعرّض للضغط العصبي.

كيفية علاج انتفاخ تحت العين:-

أولاً: -شرب كمية كافية من الماء

ثانيًا: الحصول على قسط كافٍ من النوم

ثالثًا: استخدمي العديد من الوسائد في وضعية النوم

رابعًا: الحصول على علاج للحساسية