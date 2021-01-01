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مصرع شاب من عرابة في حادث طرق

الجمعة 05 نوفمبر 2021 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع شاب من عرابة في حادث طرق



القدس المحتلة /سما/

لقي الشاب مراد فريد شلش (25 عاما) من مدينة عرابة البطوف مصرعه متأثرا بإصابته الحرجة التي أصيب بها في حادث طرق وقع على الشارع المؤدي بين عرابة وسخنين، صباح اليوم الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان “نجمة داود الحمراء” أن “مركز نجمة داود الحمراء في منطقة ‘آشر’ تلقى بلاغا حوالي الساعة 08:52 عن حادث طرق في سخنين، واضطر الطاقم الطبي الذي وصل إلى مكان الحادث لإقرار وفاة المصاب (25 عاما) متأثرا بإصابته الحرجة”.

وقال المسعف اياد سليمان إن “الحديث يدور عن حادث طرق صعب جدا. سائق الدراجة النارية كان فاقدا للوعي على جانب الشارع، وأصيب بجروح خطيرة جدا، أجرينا فحوصات طبية أولية له، وتبين أنه فارق الحياة”.

واستدعيت الشرطة إلى مكان حادث، وباشرت بالتحقيق في الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث، وجمع الأدلة والبينات.

ووفقا للشرطة فإن “الحادث وقع بين دراجة نارية وسيارة خصوصية على شارع 805، شارع عرابة – سخنين”.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 306 أشخاص بينهم 86 مواطنا

#وفاة شاب #مدينة عرابة البطوف #حادث سير

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