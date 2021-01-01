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تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

الأحد 24 أكتوبر 2021 09:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي



لندن/سما/

انفرد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول بصدارة ترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك مانشستر يونايتد اليوم الأحد.

وتألق صلاح بشكل لافت على أرضية ملعب "أولد ترافورد" معقل مانشستر يونايتد وساهم في فوز فريقه بخماسية نظيفة، سجل منها ثلاثة أهداف في الدقائق 38 و45+5 و50، فيما صنع الهدف الأول في الدقيقة الخامسة لزميله الغيني نابي كيتا وساهم بشكل كبير بالهدف الثاني الذي سجله زميله البرتغالي ديوغو جوتا في الدقيقة الـ13 من عمر اللقاء.

وبأهدافه الثلاثة اليوم، انفرد صلاح بصدارة ترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بعد أن كان يتشاركها مع جيمي فاردي هداف ليستر سيتي، والذي صام عن التهديف في المباراة التي فاز فيها فريقه بنتيجة 2-1 على برينتفورد ضمن الجولة التاسعة من المسابقة.

- ترتيب هدافي "البريميرليغ" موسم 2021-2022:

1- محمد صلاح (ليفربول) برصيد 10 أهداف.

2- جيمي فاردي (ليستر سيتي) برصيد 7 أهداف.

3- ميشيل أنطونيو (وست هام يونايتد) برصيد 6 أهداف.

4- ساديو ماني (ليفربول) 5 أهداف.

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