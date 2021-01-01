الرياض/سما/

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو يوثق قيام رجل سعودي بتوزيع مبالغ مالية على العاملين في الحرم المكي.

ويظهر الرجل في الفيديو وهو يمر على عدد من العاملين القائمين على خدمة قاصدي المسجد الحرام ويوزع عليهم مالا.

وفي وقت سابق، انتهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من أعمال الجاهزية التامة لاستقبال المعتمرين والمصلين في المسجد، بكامل الطاقة الاستيعابية، في ظل إِتمام الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا.

فيديو متداول لسعودي يوزع مبالغ مالية في الحرم المكي

ونشرت الرئاسة أمس الأحد، فيديو على صفحتها في "تويتر" لأول صلاة بعد إلغاء التباعد الجسدي للمصلين في المسجد الحرام، ولأول مرة منذ تفشي الجائحة عاد إمام المسجد في صلاة الفجر، ليردد مخاطبا المصلين "استووا.. اعتدلوا.. تراصوا".