صورة.. عروس ترتدي 60 كيلوغراما من الذهب يوم زفافها

وكالات / سما /

ارتدت عروس صينية 60 كيلو جراماً من المجوهرات الذهبية في يوم زفافها، واستحوذت العروس من مقاطعة هوبي على أنظار ضيوف حفل الزفاف ومستخدمي الإنترنت عندما انتشرت الصور بينما كانت ترتدي هذه المجوهرات الثقيلة في حفل زفافها.

وارتدت العروس الصينية كل هذا الذهب الذي أهداه لها عريسها، ووجدت العروس صعوبة في التنقل بسبب وزن الذهب، واضطرت إلى طلب مساعدة العريس لتتمكن من المشي، وإلى جانب القلائد التي تزين رقبتها وفستانها، كانت العروس ترتدي أيضاً سوارين ذهبيين ضخمين على يديها، وكانت هدايا من عائلة العريس.

وتبين أن العريس من عائلة ثرية، بينما انتقد الكثير من المدعوين ارتداء قلادات ضخمة كعلامة على التباهي، وشعر ضيوف حفل الزفاف بالشفقة على هذه العروس، حيث عرضت إحدى الضيفات مساعدتها على الحركة، وردت العروس بابتسامة بلطف، وقالت إنها “بخير وستواصل طقوس الزفاف”.

ويعتقد السكان المحليون في مقاطعة هوبي الصينية، أن الذهب يعتبر رمزاً لحسن الحظ والمكانة ويساعد في التخلص من الأرواح الشريرة وسوء الحظ، وانتشرت صور العروس وهي ترتدي العدد الهائل من القلائد والأسوار الذهبية على وسائل التواصل الإجتماعي، وسط ردود فعل ساخرة من هذه الهدية الباهظة للعروس الصينية.



