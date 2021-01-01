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اسرائيل تعلن عن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي ..

الأحد 12 سبتمبر 2021 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تعلن عن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي ..



القدس المحتلة / سما /

​من المزمع أن يبدأ العمل بموجب التوقيت الشتوي في اسرائيل للعام الجاري 2021، فجر يوم الأحد، الموافق 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

وبموجب هذا التوقيت فإنه سيجري في تمام الساعة الثانية فجرا تحريك عقارب الساعة بساعة واحدة إلى الخلف، وينتهي بذلك العمل بالتوقيت الصيفي ويُباشر العمل بالتوقيت الشتوي.

هذا، وسيستمر العمل بموجب التوقيت الشتوي هذا العام 5 أشهر، لغاية يوم الجمعة الموافق 22 آذار/ مارس 2022 إذ سينتهي العمل بالتوقيت الشتوي ويعلن بَدْء العمل بالتوقيت الصيفي.

ووفقا للقانون الذي جرت المصادقة عليه في الكنيست في العام 2013 فإن مدة سريان التوقيت الشتوي تكون مساوية للتوقيت الشتوي في دول أوروبا، والعمل بالتوقيت الصيفي 212 يوما بدلا من 160-190 يوما كما كان عليه الحال في الأعوام الماضية.

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