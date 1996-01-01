تعرف على عمليات هروب الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلالين البريطاني والإسرائيلي

القدس المحتلة /سما/

عمليات الهرب والتخلّص من سجون الاحتلال الإسرائيلي للأسرى الفلسطينيين كانت أفكارا دائمة تحيط بمخيالهم، فتجربة الأسرى للخلاص من السجن مليئة بعمليات الهروب، الناجحة منها، والفاشلة، ولم تُغلِق أبواب الزنازين، نافذة الأمل لدى الأسرى في طلب الحرية.

ولم تكن عملية فرار الـ6 أسرى، صباح اليوم الإثنين، من سجن جلبوع، عبر نفق تسللوا من خلاله من داخل غرفة الأسر، الأولى من نوعها، وفي ما يلي أبرز العمليات التي سبقتها:

1- مهاجمة سجن عتليت بعهد الانتداب البريطاني 1938:

في 16 تموز/ يوليو عام 1938 هاجم 200 ثائر فلسطيني سجن عتليت البريطاني الواقع جنوبي مدينة حيفا وخاضوا معركة لمدة ثلاث ساعات قتلوا خلالها 20 سجانا بريطانيا وحرروا كافة أسرى السجن.

2- سجن شطة 1958:

بتاريخ 31 تموز/ يوليو 1958، سجّل سجن "شطة" شمالي الأغوار، أكبر عملية هروب من السجون الإسرائيلية.

وفي حينه، خاض نحو 190 أسيرا فلسطينيا مواجهة مع سجانيهم، وسيطروا على عدد منهم، فاستشهد 11 أسيرا، وقُتل سجانان إسرائيليان، ونجح آنذاك 77 أسيرا بالهرب.

3- ثلاث محاولات للأسير حمزة يونس:

تمكّن الفلسطيني حمزة يونس من قرية عارة المثلث، من الفرار من اعتقاله ثلاث مرات.

الأولى: من سجن عسقلان في 17 نيسان/ أبريل 1964؛ والثانية: من المستشفى عام 1967، والثالثة: من سجن الرملة عام 1971.

4- سجن رام الله 1969:

تمكن محمود عبد الله حمّاد، ابن قرية سلواد شمالي شرق رام الله، من الهروب خلال نقله من سجن إلى آخر في تشرين ثان/ نوفمبر 1969، وظل مطاردا لتسعة أشهر قبل أن ينتقل إلى الأردن.

5-هروب من المحكمة 1983:

نجح ابن بلدة سلواد، ناصر عيسى حامد، في الهروب من محكمة الاحتلال برام الله في 27 كانون الثاني/ يناير 1983، لكنه اضطر لتسليم نفسه بعد أيام من المطاردة.

6-الهروب الكبير من سجن غزة 1987:

في 17 أيار/ مايو عام 1987، وقع الهروب الكبير من سجن غزة، بعد قص قضبان نافذة المرحاض.

وكان العقل المدبر للهروب هو الشهيد والأسير السابق مصباح الصوري المولود في مخيم المغازي في قطاع غزّة عام 1954، والذي سبق وحاول الهروب من سجن بئر السّبع أكثرَ من مرة.

إلى جانب الصوري كان أيضا: صالح اشتيوي، وسامي الشيخ خليل، ومحمد الجمل، وعماد الصفطاوي، وخالد صالح.

وتمكن الصوري من الاختفاء 4 أشهر، لكنه استشهد في اشتباك مع قوات الاحتلال، ثم استشهد محمد الجمل وسامي الشيخ خليل بعد أشهر، واعتقل صلح اشتيوي بعد 7 أيام من الهرب، في حين تمكن عماد الصفطاوي، وخالد صالح من مغادرة غزة.

7-سجن نفحة عام 1987:

نجح الأسير خليل مسعود الراعي من حيّ الزيتون بغزة، مع رفيقيه شوقي أبو نصيرة وكمال عبد النبي، في الهروب من سجن نفحة، لكن أعيد اعتقالهم بعد ثمانية أيام خلال محاولتهم المغادرة إلى مصر.

8-هروب الأسير "النايف" 1990:

في 21 أيار/ مايو 1990 تمكن الأسير عمر النايف، وهو من مدينة جنين، من الهروب من السجن عندما نقل للعلاج في مستشفى ببيت لحم (جنوب) إثر إضرابه عن الطعام، وذلك بعد مضي أربع سنوات من اعتقاله.

وبعد فترة وجيزة نجح في المغادرة إلى الأردن ثم إلى بلغاريا عام 1994، وهناك اغتيل داخل مبنى السفارة الفلسطينية في 26 شباط/ فبراير 2016.

9-سجن "كفار يونا" 1996

في 4 آب/ أغسطس 1996، نجح غسان مهداوي، ورفيقه توفيق الزبن في الهرب من سجن "كفار يونا" (وسط) عبر نفق بطول 11 مترًا، في أول هروب لأسيرٍ فلسطيني عبر نفق، وذلك بعد خلع البلاط.

لكن الاحتلال أعاد اعتقال مهداوي في العام التالي، فيما اعتقل الزبن عام 2000.

10-الهروب من سجن عسقلان 1996:

في العام 1996، حاول 16 أسيرًا، الهروب عبر حفر نفق أرضي، في سجن عسقلان.

وتمكن الأسرى من حفر مسافة 17 مترا تحت الأرض، لكن انسداد شبكة الصرف الصحي، أثارت شكوك إدارة السجن بوجود عملية حفر لنفق، وأجرت تفتيشا، وهو ما أفشل العملية.

11-سجن شطة 1998:

حاول عدد من الأسرى أبرزهم عبد الحكيم حنيني وعباس شبانة وإبراهيم شلش، الهرب عبر حفر نفق أرضي، من داخل الزنزانة، إلى خارج السجن، ونجحوا في ذلك.

لكنهم فوجئوا بعد خروجهم من فترة النفق، خارج السجن، باكتشاف كلاب بوليسية لهم، حيث تم اعتقالهم مجددا.

12- الهروب من سجن "عوفر" 2003:

أ) عملية في 21 كانون الثاني/ يناير 2003 هرب الأسيران من سجن عوفر العسكري في رام الله؛ مهنا زيود من بلدة سيلة الحارثية بجنين والمحكوم لمدة (25) عامًا، وبلال ياسين من بلدة عانين بجنين والمحكوم (23) عامًا.

ب) عملية في 22 أيار/ مايو 2003، هرب فيها الأسير والشهيد لاحقا، رياض خليفة، والأسير المحرر، أمجد الديك، وكلاهما من بلدة كفر نعمة برام الله، والشهيد خالد شنايطة من بلدة العبيدية ببيت لحم.

13-سجن جلبوع 2014:

أعلنت إدارة السجون، في 4 آب/ أغسطس 2014، إحباط محاولة هروب جماعية لأسرى من سجن جلبوع، بعد قيام أسرى بأعمال حفر في نفق من مرحاض إحدى الزنازين.

14-سجن إيشل 2016

قالت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية إنها أحبطت محاولة أسير فلسطيني الهرب من "طاقة تهوية" بسجن "إيشل" بمدينة بئر السبع (جنوب) في 10 تشرين أول/ أكتوبر.

15- عملية الهروب عبر النفق من سجن "جلبوع" عام 2021

بحسب سلطة السجون الإسرائيلية، فإنه يشتبه بأن الأسرى تمكنوا من الفرار عن طريق خط مجاري. ووصف مسؤول في سلطة السجون الإسرائيلي فرار الأسرى بأنه "إخفاق بحجم لم تشهد سلطة مثيلا له. وهذا يوم الغفران لسلطة السجون. وتحت أنظار ضباط السجن والمخابرات نجح ستة أسرى على مدار فترة طويلة جدا في التخطيط مع جهات من الخارج لهروب من السجن وحفر نفق".

* الأسير محمود عبد الله عارضة (46 عاما) من جنين، معتقل منذ العام 1996 ومحكوم مدى الحياة.

* الأسير محمد قاسم عارضة (39 عاما) من عرابة جنين، معتقل منذ العام 2002 ومحكوم مدى الحياة.

* الأسير يعقوب محمود قادري (49 عاما) من بير الباشا، معتقل منذ العام 2003 ومحكوم مدى الحياة.

* الأسير أيهم نايف كممجي (35 عاما) من كفر دان، معتقل منذ العام 2006 ومحكوم مدى الحياة.

* الأسير زكريا زبيدي (46 عاما) من مخيم جنين، معتقل منذ العام 2019.

* الأسير مناضل يعقوب انفيعات (26 عاما) من يعبد، معتقل منذ العام 2019.