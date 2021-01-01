الاتحاد الفلسطيني نظم بطولة فلسطين الكبرى لمصارعة الذراعين

القدس المحتلة / سما /

نظم الاتحاد الفلسطيني لمصارعة الذراعين يوم امس الاول الجمعة بطولة فلسطين الكبرى لمصارعة الذراعين “عمالقة القدس” بمشاركة 15 ناديا من كافة محافظات الوطن وبرعاية ذهبية من نادي شعفاط الرياضي، حيث أقيمت البطولة في مقر بلدية الرام، بحضور نخبة من عشاق هذه الرياضة، حيث خصصت لمصارعة الذراعين وفقا للقانون الجديد، وجرت بحضور رئيس الاتحاد فارس حجازي ورئيس اللجنة الفنية العليا للاتحاد وسيم بدران وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد د. ثائر عرار، محمد نعيرات، خالد دويك، ومستشار الاتحاد الياس الكارمي، ورئيس بلدية الرام محمد عيسى تيم ونائبه منصور السلايمة ومدير البلدية خليل فرحان “ابو همام” وعادل سنقرط وسميح تيم، ورئيس نادي شعفاط راعي البطولة اياد عودة الله ونائبه مهدي العموري وأعضاء مجلس ادارة نادي شعفاط انور عودة الله ومحمد ظاهر، وممثل تجمع قدسنا مدرب الملاكمة الدولي سعيد مسك، ورئيس نادي الاسير المقدسي ناصر قوس ووالد شهيد الفجر حسين ابو خضير، وبحضور رؤساء ومندوبي الاندية المشاركة وهي: نادي الكاثوليك العرب- القدس، مركز الجلزون، نادي السوبر جيم- الامعري، نادي بلاتينيوم- القدس، نادي بيت المقدس- الخليل، نادي شعفاط الرياضي، مركز شباب مخيم طولكرم، نادي الباذان- نابلس، نادي كينغ جيم، نادي عزون الرياضي، اكاديمية ابناء حارة النصارى- القدس، نادي موون الرياضي، نادي دويك جيم ونادي هلال القدس.

وقام بتحكيم البطولة الحكم الدولي د. ثائر عرار، وسيم بدران، خالد دويك ومحمد نعيرات.



وجرت البطولة بحضور حاشد من جمهور هذه الرياضة وابطالها ومشجيعها ورؤساء ومندوبي الاندية المشاركة، وجرت البطولة وفقا للقوانين الدولية الجديدة المتبعة، حيث أقيم الميزان السري للبطولة بأشراف اللجنة الفنية العليا ومن ثم أقيم العرض العلني في نفس الصالة.



وأنطلق حفل التتويج بكلمة رئيس الاتحاد فارس حجازي القاها بالنيابة عنه د. ثائر عرار الذي أشاد فيها بالأبطال المشاركين والاندية الفلسطينية المشاركة من كافة محافظات الضفة وحالة الحراك الرياضي الكبير والواسع في رياضة مصارعة الذراعين، مشيدا بخطوة نادي شعفاط الرياضي برعاية البطولة رعاية ذهبية، والدور الكبير الذي بذله رئيس نادي شعفاط عودة الله ونائبه مهدي العموري لأنجاح البطولة بجانب رئيس الاتحاد فارس حجازي، وتم توجيه شكر خاص للرياضيين رجال الاعمال اكرم دويك وميلاد طنوس بتقديم هدايا للأبطال الفائزين عبارة عن “مكملات غذائية” .



وكلمة الجهة الراعية نادي شعفاط القاها رئيس النادي اياد عودة الله الذي أعرب عن أعتزازه بالمشاركة ورعاية هذه البطولة وهناك بطولات أخرى قادمة أقر مجلس ادارة النادي رعايتها ومشاركة ابطال شعفاط فيها، حيث سينتهج النادي أدخال رياضات فردية للنادي خاصة بالفنون القتالية والدفاع عن النفس.

فيما وجه رئيس بلدية الرام الشكر لجميع القائمين على هذه البطولة من اتحاد اللعبة والراعي نادي شعفاط، مؤكدا ان بلدية الرام تضع كافة أمكاناتها تحت تصرف الاسرة الرياضية الفلسطينية عامة.

حيث جاءت النتائج على النحو التالي:



•وزن 100-110 كيلو غرام: مركز اول- معتز جابر ، مركز ثاني- فراس جبر، مركز ثالث- اياد ابو رصاص.

•وزن 110 كيلو غرام” مفتوح” : مركز اول- امين كرامة ، مركز ثاني- عمر شوخة، مركز ثالث- مثنى نعيرات.

•وزن –90 100- كيلو غرام: مركز اول – محمد نعيرات، مركز ثاني- وسام الفارس، مركز ثالث- خضر عموري.

•وزن ٨٠- 90 كيلو غرام: مركز اول- ضياء شرار، مركز ثاني- نور الدين كمال، مركز ثالث- حمزة العموري.



•وزن ٧5 – 80 كيلو غرام: مركز اول- سعيد بكر، مركز ثاني- محمد علي عودة الله، مركز ثالث- صلاح الاشقر.

•وزن ٧0 – 75 كيلو غرام: مركز اول- محمد عوض، مركز ثاني- يزن السلايمة، مركز ثالث- محمد رزق.

•وزن- 65 ٧0 كيلو غرام: مركز اول- احمد بركات، مركز ثاني- يوسف حواري، مركز ثالث- زياد قطامي.



•وزن- 60- 65 كيلو غرام: مركز اول- اسحاق اسكافي، مركز ثاني- محمد ابو حلوة، مركز ثالث- اندراوس عبد الله.

•وزن- 55 60كيلو غرام: مركز اول- آنس الشافعي، مركز ثاني- عبد الرحمن يوسف، مركز ثالث- عدي الشافعي .

•وزن- 50 55- كيلو غرام: مركز اول- هيثم ابو كويك، مركز ثاني- يوسف دويك، مركز ثالث- محمد علي.



وفي نهاية الحفل قام كبار الحضور وأعضاء الاتحاد ورئيس البلدية وأدارة نادي شعفاط بتتويج الابطال بالكوؤس والميداليات والدروع التذكارية.