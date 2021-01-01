"إسرائيل" تخفف مستوى التهديد الإرهابي في شواطئ سيناء وشرم الشيخ

القدس المحتلة/سما/

أعلنت هيئة الأمن القومي الإسرائيلية اليوم الأربعاء خفض مستوى التهديد الإرهابي في شواطئ سيناء وشرم الشيخ من الدرجة رقم 1 إلى الدرجة رقم 3.



وكتب أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي في تغريدة عبر "تويتر": "تقرر خفض مستوى التهديد الإرهابي في شواطئ سيناء وشرم الشيخ من الدرجة رقم 1 إلى الدرجة رقم 3 حيث أن مستوى الخطر في شمال سيناء لا يزال عاليا (الدرجة رقم 1)".

وأضاف: "تم طرح هذا الموضوع خلال لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مع وزير المخابرات المصري عباس كامل حيث أطلع بينت الوزير المصري على هذا القرار"، مذكرا أن "تعليمات الكورونا لا تزال سارية ومن المستحسن تجنب مغادرة البلاد دون داع".