تعرف على كيفية استخدام FaceTime على أجهزة أندرويد (تفاصيل)

وكالات / سما /

تعد خدمة مكالمات الفيديو من أبل التي تسمى "FaceTime"، موثوقة للدردشة المرئية بين مستخدمي iOS، ولكن لا توجد طريقة لمستخدمي أندرويد لتنزيل تطبيق FaceTime أو بدء مكالمات FaceTime الخاصة بهم، ومع ذلك، فإنه مع إصدار iOS 15 و iPadOS 15 و macOS 12 Monterey ، يمكن لمستخدمي أبل إرسال روابط دعوة FaceTime إلى مستخدمي أندرويد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "business insider"، نرصد لك كيفية إرسال دعوة FaceTime من جهاز أبل، وكيفية الانضمام إلى مكالمة FaceTime من جهازأندرويد.

كيفية الانضمام إلى مكالمة FaceTime على أندرويد من جوجل كروم

يمكن لمستخدمي أندرويد الانضمام إلى مكالمة FaceTime من متصفح كروم إذا أرسل لهم شخص ما لديه جهاز أبل يعمل بنظام iOS 15 أو iPadOS 15 أو macOS 12 Monterey رابط دعوة.

1- قبل أن يتمكن مستخدم أندرويد من الانضمام إلى مكالمة FaceTime، يحتاج أي شخص لديه جهاز أيفون أو أيباد أو ماك إلى إرسال رابط دعوة إليه، وللقيام بذلك، افتح تطبيق FaceTime على جهاز أبل وحدد Create Link في الجزء العلوي من التطبيق.

2- في النافذة المنبثقة، يحتاج مستخدم أبل بعد ذلك إلى تحديد الطريقة التي يرغب في مشاركة الرابط بها، عبر الرسائل والبريد و Snapchat و AirDrop.

3- بمجرد أن يتلقى مستخدم أندرويد الرابط إلى face.apple ، يحتاج إلى فتحه في متصفح Google Chrome.

4- في Google Chrome، يجب على مستخدم أندرويد إدخال اسمه والضغط على "متابعة".

5- يمكن لمستخدم أندرويد بعد ذلك الضغط فوق الزر "انضمام" الأخضر في النافذة المنبثقة العائمة.

6- سيحتاج مستخدم أبل بعد ذلك إلى قبول طلبه للانضمام.

7- بمجرد دخول الطرفين إلى المكالمة، سيرى مستخدم أندرويد أزرار لكتم الصوت وإظهار/ إخفاء الكاميرا وقلب الشاشة وترك المكالمة وعمل ملء الشاشة والمزيد.