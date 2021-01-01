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فلسطين .. رابط تحميل نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2021 حسب الاسم ورقم الجلوس

الإثنين 02 أغسطس 2021 11:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين .. رابط تحميل نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2021 حسب الاسم ورقم الجلوس



القدس / سما

نقدم لكم متابعينا الكرام رابط تحميل نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2021 في فلسطين بما يشمل محافظات قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة من أجل التعرف على نتيجة الأبناء والأقارب في هذه المرحلة الدراسية المهمة.

ويمكن لكم الدخول على رابط الاستعلام عن نتائج التوجيهي 2021 الخاص بوكالة سما الإخبارية، حيث سيتم تنزيل النتائج كاملة عن طريق الفحص باسم الطالب ثلاثي أو رقم الجلوس المكون من عدة أرقام دون الحاجة إلى إدخال رقم الهوية.

كما أصبح متاحا فحص نتائج الثانوية العامة 2021 للطلاب في القدس وغزة والضفة عبر موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية الذي تم إطلاقه قبل ساعات بجودة عالية من ناحية السرعة ودقة بالغة بخصوص النتيجة التي ستظهر لك أمامك.

وضبط الطلاب وأهاليهم الساعات عند التاسعة والنصف صباحا وهو الموعد الذي حددته وزارة التربية والتعليم من أجل إطلاق مراسم المؤتمر الصحفي سواء في قطاع غزة أو رام الله بحضور المسؤولين في الوزارة على رأسهم وزير التربية.

نتائج الثانوية العامة 2021 في فلسطين الضفة والقدس وغزة: اضغط هنا

وأعلنت الجهات الرسمية عن تفاصيل الاستعدادات للإعلان عن نتائج توجيهي فلسطين، حيث أفادت وزارة التربية بغزة بأنها تعتزم إطلاق موجة مفتوحة عبر الإذاعة الخاصة بها لاستقبال التهاني من الأهالي والأقارب والحديث عن الناجحين.

كما سيكون لأوائل الثانوية العامة نصيبا كبيرا من الاهتمام إذ من المنتظر أن يظهروا في الساعات الأولى للإعلان عن النتيجة على الشاشات والمواقع الإلكترونية وهو ما ستعمل وكالة سما على نقله لكم لحظة بلحظة في المنصات التابعة لها مباشرة.

نتائج التوجيهي 2021 في فلسطين غزة والضفة والقدس: اضغط هنا

يشار إلى أن ظهور نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2021 يكون رسميا اعتبارا من العاشرة صباحاً، وحينها يمكن الاستعلام رسميا على الروابط المرفقة أعلاه والتأكد من النتيجة والدرجات التي حصل عليها كل طالب كاملة قبل المراجعة حال رغب.

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