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فصائل المقاومة تصدر بيانا حول المستجدات على الساحة الفلسطينية

الأحد 01 أغسطس 2021 02:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
فصائل المقاومة تصدر بيانا حول المستجدات على الساحة الفلسطينية



غزة / سما /

 

أصدرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الأحد، بيانا حول آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية.

وقالت "فصائل المقاومة الفلسطينية"خلال بيان صحفي لها ، "تتزايد اعتداءات الاحتلال وتغوّله بحق أهلنا في القدس وحي الشيخ جراح ويستمر العدوان على الأهالي المهددين بالتهجير، ولم تتوقف جرائمه التي ارتقى على إثرها أربعة من شهداء شعبنا الأبرار في الضفة المحتلة خلال الأيام الماضية.

وأضافت "نتوجه بتحية الإجلال والإكبار لجماهير شعبنا المنتفض في المدينة المقدسة وضفة العز والإباء التي سطر فيها أهلنا ملحمة بطولية عنوانها التحدي والصمود والتضحية والفداء."

وأكدت على التضامن التام مع أهلنا في القدس والضفة، ونطمئنهم بأن المقاومة التي دافعت عنهم في معركة سيف القدس لن تخذلهم بإذن الله وستبقى على العهد.

ودعت الفصائل جماهير شعبنا في الضفة والقدس لاستمرار إيقاد جذوة المقاومة على كافة نقاط التماس مع المحتل الصهيوني، وإشعال الأرض المحتلة تحت أقدام المغتصبين الصهاينة.

كما واكدت أن الإعلان عن معاداة المقاومة في المنطقة والارتهان لقوى الظلم والاستكبار والمراهنة على تغير الحكومات في استرداد حقوقنا وأرضنا هو ضرب من السراب، فعلى مر الزمان كانت أمريكا وما زالت هي خط الدفاع الأول عن الكيان، وعنوان الانحياز التام له.

#المقاومة الفلسطينية #فصائل المقاومة #المقاومة #حي الشيخ جراح

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