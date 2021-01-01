  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الجزائر: الكشف عن سبب وفاة الإعلامية سهام أوشلوش

الثلاثاء 27 يوليو 2021 08:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجزائر: الكشف عن سبب وفاة الإعلامية سهام أوشلوش



الجزائر/سما/

كشفت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الثلاثاء، عن سبب وفاة الإعلامية سهام أوشلوش، في أحد مستشفيات العاصمة، الجزائر.

وأثارت وفاة الإعلامية الجزائرية، سهام أوشلوش (27 عاما)، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة مع عدم علمهم بسبب الوفاة.


ومن جهتها، أكدت صحيفة الشروق الجزائرية، أن سبب وفاة الممثلة والصحفية أوشلوش، إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بعد نقلها قبل عدة أيام إلى إحدى المستشفيات بالعاصمة، الجزائر، بعد تدهور حالتها الصحية جراء هذا الوباء.

وتردد خلال الساعات القليلة الماضية أنباء وفاة أوشلوش بعد تعرضها إلى سكته قلبية حادة، مساء أمس، فيما أكدت الصحيفة المحلية أنها توفيت إثر إصابتها بوباء كورونا.

وتحظى الفنانة والإعلامية الجزائرية، سهام أوشلوش، بشعبية كبيرة في الوطن العربي، خاصة لدى الجمهور الجزائري، في وقت يتابعها الكثيرون عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

#سهام أوشلوش #وفاة الاعلامية الجزائرية سهام أوشلوش #فيروس كورونا #سبب وفاة الاعلامية سهام أوشلوش #سبب وفاة سهام اوشلوش #سهام أوشلوش الجزائر #سهام اوشلوش

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: حماس تعرض صفقة تبادل أسرى على مرحلتين تتضمن مروان البرغوثي

ما أسباب الموت المفاجئ لدى الشباب في قطاع غزة ؟

السعودية تصدر قرارا حاسما بشأن مباراة تهاني القحطاني ضد منافستها الإسرائيلية

محكمة إسرائيلية تغرم السلطة الفلسطينية مليون شيقل لهذا السبب..

مفاجأة.. طبيب البيت الأبيض السابق يتوقع استقالة بايدن بسبب “قدراته الإدراكية المحدودة”

"أشباح" .. وحدة إسرائيلية لاغتيال مقاتلي النخبة في حزب الله

"يسرائيل هيوم": مسؤولون إماراتيون يحذّرون من أزمة دبلوماسية مع "إسرائيل".. لهذا السبب

الأخبار الرئيسية

اعلام اسرائيلي: لا يوجد أي اختراق فيما يتعلق بإدخال الاموال القطرية الى قطاع غزة

المقاومة نفذ صبرها... الجهاد الاسلامي: "ننتظر الأيام المقبلة لتنفيذ الوعود"!!

الجيش

معهد أمني يكشف التهديدات الرئيسية المُحدقة بإسرائيل: الاستعداد لنهاية عصر الرئيس محمود عباس

وزيرة الصحة توجه رسالة للمواطنين بشأن لقاح كورونا: الوضع الوبائي متجه نحو موجة رابعة

نورين

ابعاد اللاعب نورين "نكتة".. يديعوت: اللاعبين العرب يجعلون منا أضحوكة بانسحابهم أمام لاعبينا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية