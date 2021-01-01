حقيقة خبر وفاة مشعل الخالدي زوج أميرة الناصر في السعودية

الرياض / سما

تصدر خبر وفاة مشعل الخالدي زوج أميرة الناصر مشهورة سناب شات السعودية، ليلة 24 رمضان 2021، وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن تداوله الآلاف من المتابعين والناشطين.

مشعل الخالدي في ذمة الله ظل متداولا في القائمة الأكبر على تويتر دون أن يخرج المشهور السعودي أو زوجته من أجل نفيه أو تأكيده الأمر الذي جعلهما يواجهات موجة انتقادات طائلة.

ورأى نشطاء أن ذلك يرجع إلى رغبة مشعل الخالدي وزوجته أميرة الناصر إلى العودة لتصدر التريند سريعا بعد أن فقدا بريقهما الفترة الماضية وأصبحا بعيدا عن قائمة البحث لدى المتابعين.

وحسب موقع فوشيا، فإن أميرة الناصر ستخرج بمقطع فيديو بعد قليل من أجل توضيح سر ما يتم تداوله حول وفاة زوجها، في خطوة يرى المتابعون أنها باتت مكشوفة نظرا لتكرارها من غيرهم.

مشعل الخالدي في ذمة الله:

وكان مشعل الخالدي وزوجته قد أثارا جدلا كبيرا الفترة المنصرمة قبل غيابهما بعد أن ظهرت بمقطع فيديو أثناء تقبيلها قدمه الأمر الذي وضعهما في وجه عاصفة من الانتقادات غير المحببة.

وتفعل أميرة الناصر أمور تجعلها مثيرة للجدل وقد لا تخطر على بال المتابعين، حيث تملك على حسابها بموقع سناب شات مئات الآلاف من المتابعين والمتابعين اكتسبتهم السنوات الماضية.

وجرى مؤخرا تداول خبر طلاق مشعل الخالدي وأميرة الناصر قبل أن يتم الحديث عن قرارها خلع الحجاب وأنها تعرضت للضرب والعنف لكن كل هذه الأمور كانت غير دقيقة بالتالي فقدا المصداقية.