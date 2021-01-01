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حقيقة خبر وفاة دريد لحام "غوار الطوشة" في شهر رمضان 2021

الجمعة 30 أبريل 2021 10:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
حقيقة خبر وفاة دريد لحام "غوار الطوشة" في شهر رمضان 2021



دمشق / سما

تصدّر خبر وفاة الفنان دريد لحام الممثل السوري الكبير، الليلة، وسائل التواصل الاجتماعي مُجددا، وذلك بعد أن أصدرت نقابة الفنانين السوريين تصريحا يتعلق بالشائعات.

ونشرت عدة صفحات على فيسبوك وتويتر حقيقة نبأ وفاة دريد لحام في اليوم الثامن عشر من شهر رمضان 2021 الذي جاء بالتزامن مع البيان الصادر رسميا عن النقابة.

وتابعت وكالة سما جميع المنصات التابعة للفنان السوري حيث لم يرد أي أنباء تؤكد وفاة الممثل دريد لحام، لتبقى مجرد شائعة كما تلك التي انتشرت بقوة قبل أربعة أشهر.

وكانت محركات البحث قد شهدت حركة نشطة في ذلك الوقت بعدما انتشر خبر وفاة دريد لحام، حيث خرج الفنان في وقت لاحق ليؤكد مجددا أن كل ذلك شائعات خاطئة.

وبلغ دريد لحام في الحادي والثلاثين من شهر يناير الماضي عامه السابع والثمانين، إذ أنه من مواليد عام 1934 ميلادي ولا يزال يمارس نشاطه الفني من ما يزيد عن 40 سنة حتى لحظة نشر النص.

وعُرف دريد لحام من خلال العديد من المسلسلات والمسرحيات والأفلام السورية الشهيرة وكذلك المصرية في السنوات الماضية، ليظل أيقونة يصعب تكرارها في المجال الفني العربي الفترة الأخيرة.

ويملك دريد لحام الممثل المسلم زوج هالة بيطار في سجله الشخصي عشرات الأعمال التاريخية، أبرزها غوار الطوشة، علما أنه شغل مناصب منوعة منها سفير النوايا الحسنة ومدير مهرجان دمشق للفنون.

 

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