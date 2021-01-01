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شاهد.. مسلسل المداح الحلقة 17 كاملة بطولة حمادة هلال

الخميس 29 أبريل 2021 05:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. مسلسل المداح الحلقة 17 كاملة بطولة حمادة هلال



القاهرة / سما

كما عودناكم دائما متابعي موقع سما في كل مكان نعرض لكم رابط مشاهدة مسلسل المداح الحلقة 17 كاملة بطولة حمادة هلال في رمضان 2021 وتطور الأحداث لتأخذ منحنى جديد آخر بعد وفاة والدة البطل صابر.

مسلسل المداح الحلقة السابقة شهدت قيام صابر المداح الذي يقوم به حمادة هلال بالاستيلاء على الذهب الذي حاول غالب الذي قدمه جمال عبد الناصر اخذه سابقا لمساعدة والدته لإجراء عملية جراحية خطيرة وعلاجها.

الشيخ سلام "أحمد بدير" يذهب الى رحاب تقدمها نسرين طافش من اجل طلب يدها الى زين وهو محمد عز، ولجأ صابر للمحامي سمير أبو المجد الى سمير وهو محسن منصور من اجل سرعة التصرف في الذهب.

صراعا بين رحاب وشقيقتها منال التي تقدمها دنيا عبد العزيز، بعد اكتشاف رحاب ان شقيقتها قامت بأعمال سحر لها ووضعتها في غرفتها من اجل ابعاد صابر الذي يقوم به حمادة هلال عنها خاصة انها تحبه.

هذا بالإضافة لازمة بينهما بسبب وصية والدهما غالب الذي قام بدوره الفنان جمال عبد الناصر، كما شهدت الأحداث ايضا كشف صابر لشقيقه حسن ويقوم به خالد سرحان تفاصيل التحاليل الجديدة التي أجرتها والدته.

وظهر أيضاً فضح رحاب لشقيقتها “منال” أمام صابر المداح، ردود فعل عنيفة من منال ضد شقيقتها رحاب، وهل تتوفى والدة صابر المداح بعد معرفتها بحقيقة مرضها وضرورة اجرائها عملية جراحية خطيرة.

مسلسل المداح الحلقة 17 تجدونها كاملة هنا متابعينا الكرام بكافة وسائل الالكترونية المتاحة للمشاهدة يوتيوب شاهد vip حيث يحقق المسلسل نجاحا كبيرا غير متوقع ويتابعه الملايين في مصر والعالم العربي.

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