دعاء اليوم السابع عشر من رمضان 2021 - دعاء 17 رمضان 1442

الرياض / سما

ننشر لكم متابعينا في البلدان الإسلامية كافة، دعاء اليوم السابع عشر من شهر رمضان، إذ لم يتبق سوى أيام معدودة على دخولها في العشر الأواخر من الشهر الفضيل لهذا العام.

وأوردت مواقع إعلامية دعاء 17 رمضان مكتوب، مشيرة إلى أنه يمكن الدعاء به في أي وقت كان وليس بمثل هذا اليوم فقط، كونه لم يرد في السنة النبوية أحاديث مخصصة له.

وتدخل غالبية الدول الإسلامية التي بدأت الصيام مع السعودية وفلسطين في العشر الأواخر من رمضان خلال الأسبوع المقبل، إذ تقام صلاة التراويح والقيام في المساجد ببعض الدول ولا تزال متوقفة في أخرى.





دعاء 17 رمضان مكتوب:

ونشرت القناة الرسمية للشيخ الدكتور ياسر الدوسري عبر موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مدته نحو ثماني دقائق يقرأ فيه دعاء ليلة السابع عشر من شهر رمضان خلال صلاة العشاء والتراويح في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

وجاء في وصف مقطع الفيديو : "يا عالما بكل خفيّة اصرف عنا كل بليّة دعاء الشيخ د. ياسر الدوسري ليلة 17 رمضان 1442هـ". حيث يعتبر أحد أجمل الأصوات في العالم الإسلامي.

وكان موقع تلاوات الشيخ ياسر الدوسري قد نشر قبل أيام دعاء ليلة الرابع عشر من الشهر الفضيل، إذ يحرص الناس على متابعة قنواته من خلال القناة على يوتيوب أو فيسبوك وتويتر والموقع.