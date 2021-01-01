  1. الرئيسية
  2. صحة

دعاء اليوم السابع عشر من رمضان 2021 - دعاء 17 رمضان 1442

الخميس 29 أبريل 2021 01:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دعاء اليوم السابع عشر من رمضان 2021 - دعاء 17 رمضان 1442



الرياض / سما

ننشر لكم متابعينا في البلدان الإسلامية كافة، دعاء اليوم السابع عشر من شهر رمضان، إذ لم يتبق سوى أيام معدودة على دخولها في العشر الأواخر من الشهر الفضيل لهذا العام.

وأوردت مواقع إعلامية دعاء 17 رمضان مكتوب، مشيرة إلى أنه يمكن الدعاء به في أي وقت كان وليس بمثل هذا اليوم فقط، كونه لم يرد في السنة النبوية أحاديث مخصصة له.

وتدخل غالبية الدول الإسلامية التي بدأت الصيام مع السعودية وفلسطين في العشر الأواخر من رمضان خلال الأسبوع المقبل، إذ تقام صلاة التراويح والقيام في المساجد ببعض الدول ولا تزال متوقفة في أخرى.

دعاء 17 رمضان 2021

دعاء 17 رمضان مكتوب:

ونشرت القناة الرسمية للشيخ الدكتور ياسر الدوسري عبر موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مدته نحو ثماني دقائق يقرأ فيه دعاء ليلة السابع عشر من شهر رمضان خلال صلاة العشاء والتراويح في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

وجاء في وصف مقطع الفيديو : "يا عالما بكل خفيّة اصرف عنا كل بليّة دعاء الشيخ د. ياسر الدوسري ليلة 17 رمضان 1442هـ". حيث يعتبر أحد أجمل الأصوات في العالم الإسلامي.

وكان موقع تلاوات الشيخ ياسر الدوسري قد نشر قبل أيام دعاء ليلة الرابع عشر من الشهر الفضيل، إذ يحرص الناس على متابعة قنواته من خلال القناة على يوتيوب أو فيسبوك وتويتر والموقع.

#دعاء 17 رمضان #دعاء اليوم السابع عشر #دعاء السابع عشر من رمضان #دعاء رمضان #17 رمضان 2021 #السابع عشر من رمضان #أدعية 17 رمضان #مصر #السعودية #العراق #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

بعد لقاء أبو مازن.. الاتحاد الاوروبي يحدد موقفه من إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس

مدير سابق لـ"CIA": لماذا يجب على بايدن مشاهدة هذا الفيلم الفلسطيني؟

مسؤول أمريكي يكشف تفاصيل مثيرة و لأول مرة عن اغتيال بن لادن ..

دعاء اليوم السابع عشر من رمضان 2021 - دعاء 17 رمضان 1442

الداخلية بغزة تقرر فتح تحقيق بحادثة الاعتداء على المواطنة رواء مرشد

الصحة بغزة تتحدث عن ماهيّة الطفرة الهندية

حماس تصدر بيانا حول التطوارت المتلاحقة بملف الانتخابات: لسنا جزءاً من التأجيل أو الإلغاء

الأخبار الرئيسية

رئيس

لهذا السبب .. الأجهزة الأمنية في إسرائيل والسلطة الفلسطينية يرفعون حالة التأهب

صحيفة: حماس ستمنع الاطلاق الفاشل للصواريخ ..يحاولون احراجنا

هذا ما ستفعله حماس اذا تم تأجيل الانتخابات

هآرتس: إسرائيل تلقن "جنيف" درساً في مفهوم "المساواة للجميع".. ما عدا الفلسطيني!

فلسطين

بعد لقاء أبو مازن.. الاتحاد الاوروبي يحدد موقفه من إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية