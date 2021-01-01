مقدار زكاة الفطر 2021 في الأردن

عمان / سما

أفادت مصادر إعلامية أردنية، بأن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية، قدر زكاة الفطر لهذا العام، بـ 180 قرشا.

وأشارت المصادر إلى أن ذلك جاء "استنادا الى ان زكاة الفطر تخرج صاعا من طعام، والصاع يساوي (2.5 كغم) تقريباً من غالب قوت البلد".

كما قدر مجلس الإفتاء فدية طعام المسكين للعاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى شفاؤه بـ (دينار واحد في حده الأدنى) عن كل يوم، ومن زاد فله الأجر والمثوبة.

ويحرص المواطنون في المملكة على إخراج قيمة صدقة الفطر خلال أيام الشهر الفضيل، إذ يعاني الجميع بدون استثناء هذا العام من ظروف اقتصادية صعبة.