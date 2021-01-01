شاهد.. مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 15 كاملة مصطفى شعبان

القاهرة / سما

مشاهدة مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 15 كاملة مع مصطفى شعبان ونجوم الفن والدراما المصرية والمسلسل الذي يحقق نسب مشاهدة مرتفعة ويحقق نجاحا ملحوظا منذ بدء عرضه في شهر رمضان المبارك 2021.

في مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة السابقة سيف زاهي العتال يبقى على قيد الحياة ومجدي بدران يكون معه وأخذ غرفة بجانبه لكي يحميه، وقال له أن لا يتحدث مع أحد حتى لا يتم القبض عليه، وناصر يأتي الى نجلاء.

يقول ناصر لنجلاء أنه يريد التحدث معها وسيعوضها عن كل شيء، فترد عليه أن الذي كانت تستحمله لأجلها ماتت الآن، وسرية وسفينة يلحقان الموكب الذي به سيف بن زاهي، وينزلان معهم ويأخذوا سيف.

يتحدث سفينة وسرية مع زاهي وأن نقطة الدم التي ذهبت من عندهم سيذهب بدلاً منها بحر دم من عنده، وزاهي يرد عليه أن ابنه سيعود لأن الحرب بينهم غير متكافئة، زاهي يتحدث مع مجدي ويقول له أن ابنه يجب أن يعود.

مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة 14: اضغط هنا

وإذا ما رجع سيسلمه الى عزرائيل بيده، وتأتي ام سيف الى زاهي وتسأله ما الذي جرى فيخبرها أن سيف انخطف، وتتصل على اخوها وتطلب منه أن يعيد ابنها، فيرد عليه أن تجعل زاهي يتصرف وهو سيدعمه.

بسنت تكون عند نجلاء وتسرق من شنطنها مفاتيح وتخبرها أنها ذاهبة لتحضر بعض الأغراض، وتذهب الى عنتر وتعطيه المفاتيح، وتأتي فتاة اسمها سهام وتقول للنساء التي يضايقوا عطية إذا اقتربوا منها سوف تزعلهم.

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