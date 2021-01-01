مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2 الجزء الثاني على قناة ON أون دراما - الحلقة 14

القاهرة / سما

نشرت وسائل إعلام مصرية، مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2 الجزء الثاني الذي نجح في أداء بطولته حتى نهاية بث الحلقة الثالثة عشرة الفنان كريم عبد العزيز برفقة الممثل الكبير أحمد مكي.

وقالت المصادر إن موعد عرض مسلسل الاختيار 2 على قناة ON أون دراما المفتوحة على النايل سات بتردد 11861 يكون يوميا في شهر رمضان عند الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وأشارت إلى أن موعد مسلسل الاختيار الموسم الثاني حلقة الإعادة اليومية تكون في تمام الرابعة صباحا بتوقيت مصر أي بالتزامن مع ميعاد السحور، بالإضافة إلى الثالثة والنصف عصرًا باليوم التالي.

وتصدر مسلسل الاختيار العديد من وسائل الإعلام واستطلاعات الرأي المصرية والعربية، حيث حل في المرتبة الأولى من ناحية نسبة المشاهدة في رمضان ليتفوق على جميع الأعمال الدرامية هذا الموسم.

ميعاد مسلسل الاختيار 2:

وفي تفاصيل أحداث الحلقة الرابعة عشرة التي عرضت على القنوات الناقلة الليلة الماضية، تمكن زكريا من الوصول إلى الأوراق المهمة التي جرى تسريبها من مكتب الرئيس محمد مرسي قبل توجهه إلى قطر.

أما يوسف فقد تواصل مع عاليا مجددا، حيث فضلت عدم الرد على اتصاله بسرعة كما عودته في الماضي، إلا أنها قررت أخيرا الإجابة وقدم لها التهنئة بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة عليهم.

يشار إلى أن مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2 لم تتغير منذ بداية الشهر الفضيل، إذ تم اختيار أفضل الأوقات المناسبة للمشاهدين وهو بعد الإفطار مباشرة وأيضا في وقت السحور لدى العائلات المصرية.