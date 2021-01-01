  1. الرئيسية
  2. صحة

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2 الجزء الثاني على قناة ON أون دراما - الحلقة 14

الإثنين 26 أبريل 2021 12:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2 الجزء الثاني على قناة ON أون دراما - الحلقة 14



القاهرة / سما

نشرت وسائل إعلام مصرية، مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2 الجزء الثاني الذي نجح في أداء بطولته حتى نهاية بث الحلقة الثالثة عشرة الفنان كريم عبد العزيز برفقة الممثل الكبير أحمد مكي.

وقالت المصادر إن موعد عرض مسلسل الاختيار 2 على قناة ON أون دراما المفتوحة على النايل سات بتردد 11861 يكون يوميا في شهر رمضان عند الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وأشارت إلى أن موعد مسلسل الاختيار الموسم الثاني حلقة الإعادة اليومية تكون في تمام الرابعة صباحا بتوقيت مصر أي بالتزامن مع ميعاد السحور، بالإضافة إلى الثالثة والنصف عصرًا باليوم التالي.

وتصدر مسلسل الاختيار العديد من وسائل الإعلام واستطلاعات الرأي المصرية والعربية، حيث حل في المرتبة الأولى من ناحية نسبة المشاهدة في رمضان ليتفوق على جميع الأعمال الدرامية هذا الموسم.

ميعاد مسلسل الاختيار 2:

وفي تفاصيل أحداث الحلقة الرابعة عشرة التي عرضت على القنوات الناقلة الليلة الماضية، تمكن زكريا من الوصول إلى الأوراق المهمة التي جرى تسريبها من مكتب الرئيس محمد مرسي قبل توجهه إلى قطر.

أما يوسف فقد تواصل مع عاليا مجددا، حيث فضلت عدم الرد على اتصاله بسرعة كما عودته في الماضي، إلا أنها قررت أخيرا الإجابة وقدم لها التهنئة بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة عليهم.

يشار إلى أن مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2 لم تتغير منذ بداية الشهر الفضيل، إذ تم اختيار أفضل الأوقات المناسبة للمشاهدين وهو بعد الإفطار مباشرة وأيضا في وقت السحور لدى العائلات المصرية.

#مسلسل الاختيار #الاختيار 2 #الاختيار الجزء 2 #الاختيار الجزء الثاني #مسلسل الاختيار 2 #أحمد مكي #كريم عبد العزيز #مصر #موعد مسلسل الاختيار #ميعاد مسلسل الاختيار #توقيت مسلسل الاختيار #مسلسلات رمضان 2021 #أفضل مسلسل 2021 #الاختيار الحلقة 14 #الاختيار الحلقة 15
موعد عرض مسلسل الاختيار 2

الأكثر قراءة اليوم

ملخص أهداف مباراة الوحدات والنصر السعودي في دوري أبطال آسيا 2021

غزة: وفاة الدكتورة سميرة حلس متأثرة باصابتها بفيروس كورونا فجر اليوم

3 اصابات في سديروت.. فيديو: رشقات صاروخية تجاه مستوطنات غلاف غزة

مسؤول مصري رفيع: حماس مقتنعة أن اسرائيل وأبو مازن يتعاونان لإلغاء الانتخابات

التايمز : صراع ملكتين وجناحين بالعائلة الحاكمة في الأردن

السلطة أبلغت مصر وجهات دولية عزمها تأجيل الانتخابات حتى اشعار اخر

هل انتهت معركة المقدسيين ؟

الأخبار الرئيسية

فلسطين

صحيفة عبرية: لماذا تفضل حكومات إسرائيل المتعاقبة الوضع القائم في.. "دولة غزة"؟

حماس تحدد موقفها من تأجيل الانتخابات الفلسطينية: مستعدون لخوض معركة جديدة مع الاحتلال

تمهيداً لاعلان تأجيل الانتخابات.. صحفي إسرائيلي يكشف سبب توجه حسين الشيخ لقطر

إعلام اسرائيلي يكشف: رسائل تهدئة نقلت الى مسؤولي الأمن في مستوطنات الغلاف

الكابينت الاسرائيلي يصادق على خطة لتوجيه ضربة جوية شديدة ضد أهداف في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية